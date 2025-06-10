玩漂流遭高壓水槍射傷右眼失明　警尋回肇事者　女遊客急尋目擊者

炎炎夏日，不少人都會選擇去游泳或者水上樂園等遊玩消暑，但有女事主在社交平台發文稱，近日在山東一景區玩漂流時，被人用高壓水槍射傷右眼，當場失明，肇事者打傷她後逃離現場，她希望尋找目擊證人，為她作證。



事發於山東省濰坊市臨居縣齊魯嵩山峽谷漂流景區。女事主在小紅書發文稱，6月7日下午4時許，她在景區玩漂流時，突然被一群人惡意從船上拖到岸邊，近距離用高壓水槍射向其身體，「我被很大的沖擊力壓住，抱住頭蹲著，當時水槍弄的我後背還有側臉很痛」。

女事主玩漂流時，被人用高壓水槍射傷右眼。（小紅書）

女事主大聲制止後，一名男子再次用高壓水槍攻擊她，「由於我們之間的距離不到半米，所以他瞄準了我的眼睛，強大沖擊力導致我的右眼瞬間失明」。女事主立即報警，肇事者卻襲擊並對她辱罵和恐嚇後逃逸。

女事主表示，救護車先將她送到第一間醫院，但醫生稱傷情太嚴重，需要轉到上級醫院。她到第二間醫院後，醫生表示情況非常嚴重，「整個黑色眼球內部如果用一灘水來形容的話，內部被他打成了一片血水」。

女事主在社交平台上發文，希望找到目擊者。（小紅書）

醫院診斷報告顯示，女事主的右眼眼球挫傷。（小紅書）

女事主在網上發文，希望找到當時同船的遊客，或其他目睹全過程的目擊者。

《揚子晚報》報道，6月10日，當地派出所工作人員證實有此事發生。齊魯嵩山峽谷漂流景區工作人員表示，此事正在處理之中。

齊魯嵩山峽谷漂流景區。（微信公眾號＠齊魯嵩山峽谷漂流）

另據《紅星新聞》報道，景區工作人員表示，遊客須知上寫有高壓水槍、尖銳鋒利等物品均被禁止帶上船，並且在登船的時候，工作人員檢查得也非常嚴格。

山東省濰坊市臨朐縣文旅局稱，已關注到女遊客漂流時被男子用高壓水槍攻擊致失明一事，當地公安部門已介入處理，文旅局正在督促景區加強對高壓水槍等危險物品的管理。

此外，臨朐縣相關部門稱，事發時涉事男遊客沒有離開景區，警方已聯繫並找到男遊客，對方承認自己的行為，目前當地相關部門正在處置中。