有片｜大連女遭疑精神病患鄰居多次持刀砍門：她說我們入侵她大腦

綜合內媒報道，近日遼寧大連一名女子發佈閉路電視畫面，稱遭到疑似精神病患的鄰居騷擾，對方多次持刀砍該名女子的家門。女子表示，該名鄰居「說我們是腦控組織，想要入侵她的大腦」。



大連女遭鄰居兩次持刀砍門。（影片截圖）

遼寧大連劉女士近日分享CCTV畫面稱，5月1日和5月28日，疑似患有精神疾病的鄰居兩次持刀上門，用刀砍其家門，並進行踢踹。

據《九派新聞》，劉女士表示，為了方便孩子上學，她在去年十月搬入新居，之後樓下一名60多歲的鄰居便屢屢上門鬧事，「她說我們是腦控組織，想要入侵她的大腦。」該鄰居還稱，劉女士家吵了她13年，但劉女士一家去年才搬進來，平時該單位實際上只有孩子和老人居住。

劉女士表示，家人都很害怕，能不出門就不出門。而買樓時，原業主和中介也並未告知同樓下鄰居的矛盾。

大連女遭鄰居兩次持刀砍門。（影片截圖）

內媒《紅星新聞》引述一名當地官方知情人士稱，涉事鄰居女子精神方面疑似有一些問題，現在屬地公安和社區也在積極做相關工作，「她的直系親屬只有她女兒一個人，相關部門在做她女兒的工作，（如果她有）精神類的疾病該治療治療，也把她納入重點關注人群管理的範疇。」

劉女士也補充，樓下鄰居已被警方送到精神病院進行鑑定。