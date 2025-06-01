上海迪士尼MMA影片瘋傳！夫妻與情侶拳腳相向　連小孩也被狠打

上海迪士尼樂園今天（1日）驚傳鬥毆事件。



一對情侶與一家三口爆發口角，演變成激烈肢體衝突，現場混亂不堪，引來大批遊客圍觀。

上海迪士尼樂園一對情侶與一家三口爆發激烈肢體衝突，引來大批遊客圍觀。（微博影片截圖）

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綜合內媒報導，根據網友上傳的影片與照片顯示，事件發生地點，位於迪士尼樂園熱門遊樂設施「瘋狂動物城」附近，一對情侶與一家三口，當眾爆發肢體衝突，拳腳相向，一度驚動園區警衛人員緊急介入。

據傳衝突原因為插隊發生爭執，也有說法是情侶檔拍照被擋，導致雙方爆發口角，最終演變成肢體衝突。

有目擊者表示：

那個女的突然衝上去開罵，然後對方一家人也不甘示弱，就直接對罵起來，結果男的先動手，場面一下就亂了。

根據影片顯示，混亂之中，情侶檔的女生，還狠狠推了一把對方媽媽懷裡抱著的小孩出氣，這名媽媽當場氣得翻臉，讓場面亂上加亂。

另一名疑似在場的路人也在網上留言表示：

現場有很多小孩，看到大人打架都嚇哭了，真的不應該在公共場合這樣。

截至目前，迪士尼方面尚未對此事件發表回應。但根據園區過往管理規定，一旦確認遊客有暴力行為，可能面臨永久禁止入園的處分。

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