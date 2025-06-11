深圳大鵬海域鹿角珊瑚大規模產卵　猶如海底繁星

國家二級保護動物、深圳大鵬南澳優勢物種之一的鹿角珊瑚近日大規模產卵，形成「海底繁星」奇觀。



6月7日至8日，藍蹼生態海洋保護機構與深圳市水域搜救志願者協會，在深圳大鵬南澳海域成功監測到野生鹿角珊瑚大規模產卵，是本年度首次記錄到鹿角珊瑚的大規模產卵現象。

鹿角珊瑚產卵。（廣州日報）

似蜂巢菊花珊瑚產卵。（廣州日報）

《廣州日報》報道，此次鹿角珊瑚大規模產卵的發現並非偶然。自今年4月起，藍蹼生態與水域搜救協會便著手籌備珊瑚產卵的專項研究工作。5月，研究團隊與志願者們已記錄到角蜂巢珊瑚、粗糙腔星珊瑚、似蜂巢菊花珊瑚的產卵過程。

藍蹼生態負責人林小慧介紹，今年的鹿角珊瑚產卵時間比以往較遲。近年來，鹿角珊瑚產卵時間呈現出明顯推遲的趨勢，從2021年的4月產卵，推遲到今年的6月。關於其產卵觸發機制，研究團隊仍在深入研究當中。

鹿角珊瑚產卵。（廣州日報）

鹿角珊瑚產卵。（廣州日報）

珊瑚是地球上最古老的海洋生物之一，被譽為海底「熱帶雨林」的它們約有60個種類分布在大亞灣、大鵬灣內。它們一年一度的最為重要的生命儀式就是產卵。珊瑚產卵主要在夜間，一般只持續十幾分鐘，不同種類的珊瑚產卵的景觀和時間也各不相同，數以萬計的珊瑚蟲同步釋放粉紅色或橙色生殖細胞，形成「海底繁星」奇觀。