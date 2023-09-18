中國黑水攝影第一人　花8年拍盡夜間海洋夢幻生物　美得超出想像

85後黑水攝影師張帆，工作地點是夜色下漆黑的海域，他通過燈誘的方式，將深海中大量的浮游生物吸引過來，然後進行拍攝。這些生物的色彩如夢似幻，外形五花八門，美得超出想像，很多生物是張帆第一次見到，可能也是人類第一次見到。



文：韓嘉琪 編：劉亞萌（一条）

過去8年裡，張帆去了數十片海域，拍攝了上千種海洋生物，集結成新書《黑水：無盡深淵的未知世界》，讓中國首部黑水攝影集出版，屬國內第一人。

被水母蜇是張帆的日常，虎鯊、水蛇、海狼，在他的身邊神出鬼沒，雖然患有強直性脊柱炎，需要遠離潮濕，但他覺得：「回歸大海，就像回歸母體」，只要身體允許，就會盡可能地追隨夢想。

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這麼多夢幻生物 只有「黑水」裡才有

自述：張帆

2016年，我從一般的水下攝影轉向黑水攝影。我潛水多年，看過大翅鯨、藍鯨、抹香鯨，追尋過世界各地的鯊魚，對這些龐然大物已經非常熟悉了，所以想去探索一個全新的領域。

當時，「黑水攝影」在國內還是一個很新的詞，在國際上也是如此。我第一次去菲律賓嘗試黑水拍攝，甚至沒有完整的操作方案。黑水攝影是在夜間進行的，普通的夜潛會順著海洋的底部逐步推進，人一直是有「底」的，而黑水攝影在外海進行，這片海域可能有上百米上千米深，潛水員要懸浮在萬丈深淵的表層。

黃昏以後，我們會先開船來到外海，在水域上投放一個主燈，來引誘眾多海裡的生物聚攏。每天夜幕降臨之後，大海中發生著全世界最大規模的遷徙。一些白天生活在海洋深處的浮游生物，包括很多常見魚類的幼體，會在月光的召喚下，成群結隊地遷徙到海洋表層覓食、交配。

我第一次進入黑水拍攝，感覺跟航天員一樣，是一種半失重的狀態，周圍一片黑暗，浮游生物會發出點點的星光，像繁星一樣，非常非常美好。這些生物中，有很多是我們人類無法在牠們生活的海域所遇見的，牠們有很多你難以想像的特殊的形態，非常夢幻。

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2019年，我在佛羅里達的海域偶遇了副棘茄魚，牠是鮟鱇魚的一種。這種魚長大以後像一個壓扁的餅，在海底躺著，還蠻難看的，但在小時候，牠非常呆萌，周身透明圓滾滾，尾巴像飄帶一樣。幼年的比目魚，有非常漂亮的頭冠，但實際上是牠的鰭條。成年後，牠的眼睛會長到同一側去，變成我們所說的「菜市場魚」。

有很多人好奇，自然界有這麼多種魚，為什麼只有比目魚的眼睛會長在身體的一邊。其實，從早期發現的化石看，比目魚的兩隻眼睛也曾各居一側，但為了適應環境，牠一側的骨骼和肌肉發展得比較快，然後就慢慢地把眼球推向了一側。

今年2月，我為了新書要去補拍一些素材。一次拍攝，我用餘光看到水下突然竄上來一個生物，緊接著，眼前的取景器被一個巨大的白色物體填充起來。我反應過來，這是七腕章魚。七腕章魚所生活的海域最深可達數千米，可能是地球上已知的最大的章魚。牠的幼體在阿尼洛曾被發現過一次，是一個很小的個體。而我遇到的個體大概有20公分，當時整個人就呆住了，心臟狂跳。因為太興奮，都不知道怎麼拍照了，參數都沒有調好。

此時，這隻小章魚已經下降到水下40米，我需要抉擇放棄還是繼續，因為我使用的29%高氧氣體，不允許我繼續下潛。但突然，牠停了，面對著我，把所有的腕足展開，就像一個花朵一樣，我這才有機會抓拍到牠。當我從水下40米升回到水面的時候，海面上空無一人，我忍不住揮舞著手電放聲大喊，因為實在太激動了。

黑水中，我還常能看到海洋生物一些奇奇怪怪的行為。錦葵船蛸，經常會帶著水母搭便車。為了躲避敵害，牠會隨機抓住一些漂流物，可能是海藻、小樹杈、塑料袋，隱藏自己。而錦葵船蛸在漂流的過程中，也會有小魚跟隨著牠。

大海中，沒有那麼多的躲避物，生物之間就需要彼此更多的依靠。我們陸地上有珠穆朗瑪峰，但在海下，其實有更高的山脈，更豐富的地貌。海洋的平均深度大概為3800米，所以海洋並不是單純佔地球面積的71%，而是一個從上到下很廣的立體空間。這片深淵中至今孕育著無數未知的生命。正如海洋學家曾說過的那句話：未來浩瀚的邊界並非在外太空，而是綿延在海洋下的這個水世界。

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被水母蜇成豬頭是我的日常

黑水攝影同時需要高超的潛水技巧和攝影技巧。我們一邊被不規則的水流推著前進，一邊要尋找小至幾毫米的微生物，還要以一個相對穩定的狀態去拍攝牠們，相當於你在滑雪的同時，還要給一個人拍照。魚有魚鰾，但人沒有，所以你要通過肺部控制，實現厘米級的上浮和下沉。在這樣一個複雜的拍攝過程裡，意外還是挺多的。

拍黑水的時候必須戴手套頭套，包裹得嚴嚴實實，因為你不知道會有什麼樣奇怪的物種被吸引過來。但即使這樣，水母仍然可能會冷不丁蜇到你一些沒有被覆蓋的部分，比如說面鏡和頭套邊緣，就是我的「阿克琉斯之踵」，啪一下，你就面目全非，像小豬一樣。我一個好朋友，跟我反覆強調，夜間千萬不要穿白色的腳蹼，因為白腳蹼看起來像魚一樣，會有一些大型的鯊魚被吸引過來。也有朋友在潛黑水的時候曾經被旗魚刺穿過小腿，他還特別得意地給我展示這個傷痕。有時候驚喜和意外只差一點點。

但我不想去妖魔化這些海洋生物，包括鯊魚，因為這些魚並不是主動攻擊人類，而是被嚇到了，所以才橫衝直撞。我們在做的事，其實也是反自然的。正常情況下，黑夜的海洋中不該有這種超出「原住民們」認知範圍的亮度的大燈，牠們也想看看，這邊為什麼這麼亮。我們潛了這麼久的水，來自海洋生物的襲擊非常少見，絕大多數的問題還是來自於自身的疏忽。就跟不要疲勞駕駛一樣，也不要疲勞潛水。

因為水下有海流，潛水員會跟隨主燈一起隨波逐流，一次可能會漂10英里之長。有時候如果你特別專注地拍攝，追著生物一路遊，結果可能是，你周圍沒燈了，也沒人了。如果你心理素質不好的話，就會很慌，但有經驗的潛水員，就會把身上的光源全部關掉，360度轉一圈，查找周圍有沒有光源。因為黑水攝影通常不是一個人，而是幾個人甚至十來個人一起同行。如果你看到同伴在遠處一閃，就好像是閃電雲一樣，你就有救了。

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不同的物種有不同的拍攝難點，有的怕光，你就得耐心地使用紅光；有的運動速度非常快，你得緊跟著牠。比如，拍攝柳葉鰻得特別小心，雖然牠全身透明，但如果打不好光的話，牠的眼睛就像摩托車大燈，反光超級嚴重。

我們拍攝基本都在冬天的熱帶海域，因為這個季節物種更加豐富，水溫大概21度左右。但由於每次潛水都會持續七八十分鐘，到後半潛的時候，人體抗凍的能力越來越差，還是會打哆嗦，甚至有失溫的感覺。

我想，我喜歡黑水攝影，是因為它和我的個性十分貼合。我以前經常說自己有「幽閉空間喜愛症」，因為當我置身在黑暗中，我發自內心地感到舒適，不受打擾。小時候，我也曾經害怕黑暗，在夜間的大海裡游泳，我會想鯊魚會不會咬我。但當我對海洋生物有了足夠多的了解時，我發現海洋是一個更加平和的、能夠接納一切生物的空間。每種海洋生物都有自己規則的生活方式，比如說一條魚，牠幾點鐘起床，從哪裡經過，回到哪裡，都是計劃好的，並不會無緣無故地攻擊你。我們作為一個大海的訪問者，往往是很受包容的，所以我從來不會畏懼海洋。反而是人類的很多行為，對於這些海洋生物來講，才是致命的。

哪怕你在樓下賣菜 至少我能見到你

我從年輕的時候就患有強直性脊柱炎，這個病很難治癒只能控制，醫生告訴我要遠離潮濕。有時候踢蹼的時候腿會痛，一邊的腿使不上勁，有時候整個頸椎會很難受，但我覺得，這種情況你潛不潛水身體都不適，還不如做一些自己喜歡的事。

我曾在加拉帕戈斯遇到過一個台灣小伙，他有比我更嚴重的強直性脊柱炎，後來他發現他挺適合潛水，由於潛水的時候是看下面的，即使他不能抬頭不能低頭，也可以不影響潛水。人生按照天算，是一個非常有限的時間，如果你仔細去想你這輩子想要完成的事情，其實是需要計劃得非常好，才有可能一一達成。所以我有一種緊迫感，趁著我身體還好，我要把最想做的事情盡可能不遺餘力做出來。

我大學是在中央美術學院學的版畫專業，2008年畢業後，我去了一家遊戲公司工作。這份工作類似於技術民工，而且從小到大，我根本不愛玩遊戲，所以我開始消極怠工，經常翹班，但也沒有勇氣離職。一天中午，我從花鳥魚蟲市場提著一條紅尾鯰魚回來，剛好被老闆撞上，他就問我，你還想不想幹了？我說幹不幹都行吧。後來我就離開了，其實我挺感謝CEO的，是他迫使我做出了一個正確的決定。

那段時間，我回到老家海南，想到了和大海長久以來的緣分。小時候，我喜歡自然，不喜歡上學，老師經常會看到我鑽到桌子底下，從教室跑出去。我媽懷疑我有多動症，甚至想帶我去醫院看病，但唯獨發現去海邊刨沙子的時候，我能撅著屁股找貝殼，一待就能一兩個小時不動彈，貝殼的結構讓我著迷，是人造物無法還原的精妙。這時，我媽才確定我這孩子還是正常的。

5歲半的時候，我畫過一張《海闊天空》，講的是兩個小朋友坐著帆船到遠海，浮游生物、魚群聚集在周圍，構成了一個海洋的生物鏈。讀大學的時候，我曾經淘到過一本水下攝影的畫冊。這本書後來成為我的職業啟蒙。於是在2010年，我決心成為水下攝影師，因為我覺得這是個一輩子都不會無聊的職業。

我開始學習潛水後，發現我身體的適應性很好。小時候，我對潛水一度有陰影，我曾在三亞嘗試過體驗潛水，當時的教練把我的頭直接往下摁，導致我的耳膜穿孔了。幸運的是，正式學習潛水以後，我身體的適應性很好。我們的耳膜對外界壓強變化很敏感，在下潛過程中，每10米增加1個大氣壓，耳朵通常很難適應這種快速壓力變化。但後來發現我是天生的BTV（Voluntary Tubal Opening, 免手耳壓平衡），意味著我可以不用捏住自己的鼻子，來達到耳壓平衡。這是一種身體上的天賦。

當時我父母極力反對我的選擇。我在海上漂泊，經常會沒有信號，他們聯繫不上我，晚上就睡不著覺。我媽經常跟我說：「哪怕你是在樓下賣菜，至少我每天能看到你。」但他們後來發現，我每次出去，都能完整地回來，慢慢也就習慣了。

當你做一件你自己喜歡的事情的時候，是不知疲倦的。我曾經很長一段時間，晚上七八點鐘去拍攝，早上五六點鐘回來，一抬頭東方泛起魚肚白，每天都很興奮，因為太多東西沒有見過了，太多東西想要去記錄。當你做了很多年，絕大部分的物種都見過，你再去尋找不一樣的物種，難度就會幾何級數上升，經常三四天等不到自己想要的。

但不管是枯燥也好，痛苦也好，寒冷也好，在你拍到的那一刻，一切都是值得的。我常說，潛水就是能夠蒐集我心目中的大海，然後把它最美好的姿態，一個一個去講述給我的讀者們聽。

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