福建37歲媽媽跟旅行團行山打卡墮崖亡　兩幼子睹全程崩潰痛哭

25日，福建省一名37歲女子在爬山拍照時不幸墮崖身亡，同行的兩個兒子目睹事發全過程，當場崩潰痛哭。



綜合內媒報導，25日，有內地網友在社交平台爆料稱，當天福建省泉州市安溪縣龍門鎮溪瑤村發生一宗墮崖事故，一名女子在爬山過程中墮落身亡。

福建省一名37歲女子在爬山拍照時不幸墮崖身亡，同行的兩個兒子目睹事發全過程，當場崩潰痛哭。（微博影片截圖）

目擊者轟旅行團離譜：這山那麼高，我單槓一次能做15下都爬不上去（點圖放大瀏覽）：

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據現場目擊者稱，墮崖的女子是跟團遊，當天帶兩個兒子過來爬山，事發地點位於一處較高的山崖，影片中兩個男孩目睹母親遇難後，當場崩潰痛哭。

目擊者批評道：

這個團太不專業了，這個山那麼高，我單槓一次能做15下的人都爬不上去，那些婦女兒童怎麼爬的上來。

據報導，龍門鎮政府辦的一名工作人員證實女子已遇難的消息。據介紹，遇難者今年37歲，跟隨福建廈門的一個登山俱樂部到溪瑤村遊玩，同行約有50人，在非旅遊景點內爬山時發生悲劇，該女子在山上拍照的時候不幸墮崖。

此外，該工作人員還透露，近日當地有下過小雨，事發時是陰天，有關部門在接到求救訊息後，曾立刻派人去搜救，事發後，登山隊已報保險公司，目前正在處理善後工作。

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