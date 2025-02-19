時隔5年　中國民間首辦朝鮮旅行團　4日3夜行程名額僅15人

《韓聯社》報道，據中國旅行社「知行合逸」官網消息，已獲朝鮮（北韓）批准舉辦近5年來首個中國民間旅行團，前往朝鮮羅先市進行深度旅遊考察。



知行合逸表示，作為朝鮮國家旅遊局的中國區合作夥伴，知行合逸已獲特批，將於2月24日舉辦中國民間旅行團，這是朝鮮自新冠疫情以來，時隔近5年後首次面對中國開放旅遊，首批試點開放地區是朝鮮特區羅先市。

朝鮮相對很多外國人來說是封閉的國家，吸引他們前往旅遊一探究竟。圖為婦女在平壤一處空地一起跳舞。（視覺中國）

平壤地鐵。（路透社）

羅先位於朝中邊界，沒有國際機場，只能從吉林琿春開車穿越邊境前往。據介紹，旅行團的行程為4天3晚，對外公開招募不超過15人，專業工作人員將全程陪同。知行合逸的先遣人員已提前到羅先市踩線，了解下榻酒店的情況。

報道指，朝鮮去年恢復部分國際航班。入境遊接待方面，除了少數的俄羅斯遊客外，朝鮮尚未完全開放接待國際遊客。

一批俄羅斯旅客2月9日抵達平壤，成為朝鮮重開國境後首批外國旅客。A group of Russian tourists pose for a picture in Pyongyang International Airport, North Korea, in this picture obtained from social media released on February 9, 2024. （Russian Embassy in the DPRK via Facebook/via REUTERS）

另外，知行合逸官網還開放了平壤馬拉松預約。知行合逸表示，關於2025年平壤馬拉松是否允許國際業餘選手參賽，將在近幾個星期得出最終結論。

知行合逸官網開放了平壤馬拉松預約。（知行合逸）

2月18日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上被問及，外交部對此有何評論以及中方對同北韓的商業合作持何立場，其回應表示中方一貫對中朝各領域的交流合作持正面態度，對具體旅行社發布的信息不作評論。