時隔5年　中國民間首辦朝鮮旅行團　4日3夜行程名額僅15人

《韓聯社》報道,據中國旅行社「知行合逸」官網消息,已獲朝鮮(北韓)批准舉辦近5年來首個中國民間旅行團,前往朝鮮羅先市進行深度旅遊考察。



知行合逸表示,作為朝鮮國家旅遊局的中國區合作夥伴,知行合逸已獲特批,將於2月24日舉辦中國民間旅行團,這是朝鮮自新冠疫情以來,時隔近5年後首次面對中國開放旅遊,首批試點開放地區是朝鮮特區羅先市。

羅先位於朝中邊界,沒有國際機場,只能從吉林琿春開車穿越邊境前往。據介紹,旅行團的行程為4天3晚,對外公開招募不超過15人,專業工作人員將全程陪同。知行合逸的先遣人員已提前到羅先市踩線,了解下榻酒店的情況。

報道指,朝鮮去年恢復部分國際航班。入境遊接待方面,除了少數的俄羅斯遊客外,朝鮮尚未完全開放接待國際遊客。

一批俄羅斯旅客2月9日抵達平壤,成為朝鮮重開國境後首批外國旅客。A group of Russian tourists pose for a picture in Pyongyang International Airport, North Korea, in this picture obtained from social media released on February 9, 2024. (Russian Embassy in the DPRK via Facebook/via REUTERS)