杭州西湖邊有人拔斷松鼠尾巴？　景區：展開調查並加強巡邏

6月10日，有網民在小紅書上發文稱，有人在杭州西湖邊疑拔斷松鼠尾巴。

有專家稱，從圖片判斷是尾部皮毛被扯掉，只要及時清理傷口，避免感染，松鼠基本上沒有生命危險。

杭州西湖風景名勝區管委會已展開調查核實，並稱湖濱公園內已設置告示牌，將會加強巡邏，對於不文明、不友善的行為作出勸導。



女網民稱，6月10日中午，她和朋友在湖濱銀泰 in77E 區不遠處的「西湖石刻」旁，目擊一名男子用粟米引誘松鼠來吃，「當時他在樹旁邊撿了一小截玉米，吸引松鼠過去，試圖摸牠。我轉頭看樹上的松鼠，突然聽到松鼠尖叫，然後就看到那個男的手裏拿著半截尾巴，受傷松鼠飛快上樹，尾巴血淋淋的，旁邊的人說他把松鼠尾巴拽掉了」。

網民目擊有人在杭州西湖邊疑拔斷松鼠尾巴。（小紅書）

網民目擊有人在杭州西湖邊疑拔斷松鼠尾巴。（小紅書）

女網民續稱，當時與她同行的朋友立即大聲制止對方，她則上前檢查松鼠的情況，涉事男子很快便離開現場，「大家都在驚嚇之中，沒來得及拍照，最後我們拍了松鼠的情況」。事後，女網民已向有關部門反映情況，「帖子只是希望對這個男的進行處罰和教育」。

《潮新聞》報道，杭州長喬極地海洋公園獸醫院院長徐順達表示，從圖片看，松鼠的尾骨較為完整，被扯掉的是尾部的皮毛，若能及時清理傷口，並讓松鼠在乾淨的環境中長出部分皮毛，避免感染，基本上便沒有生命危險。

受傷松鼠飛快上樹。（小紅書）

受傷松鼠尾巴流血。（小紅書）

徐順達指出，松鼠的尾巴具有輔助跳躍、保持平衡等多種功能，目前來看，預後較好的情況下，尾巴的功能性基本不會受到影響。

6月11日，杭州西湖風景名勝區管委會工作人員稱，已關注到近日湖濱公園松鼠受傷的相關信息，並展開調查核實，提倡遊客們遵循不驚擾、不接觸、不傷害、不投喂，保持「友好」 距離觀賞小動物。目前，湖濱公園內已設置醒目的小動物保護提醒牌，工作人員及志願者將持續加強巡邏，對於不文明、不友善的行為作出勸導。