有片｜內地女近拍鹿BB　遭鹿媽媽｢暴擊狂踩｣全身傷　網民嘲：自找

內地近日發生一宗野生動物攻擊事件，一名女子在市區拍攝一隻剛出生的梅花鹿幼崽時，疑似因過於靠近，引發母鹿強烈防衛反應，導致女子當場遭攻擊。



女子蹲在樹叢旁不斷尖叫，母鹿則不斷出前腳猛踹；畫面曝光後迅速登上內地社交平台熱搜，網友紛紛留言：

這不自找的嗎？

大連一名女子拍攝一隻剛產下幼崽的梅花鹿時，疑因過於靠近引發母鹿強烈防衛反應，導致女子當場遭攻擊。（微博影片截圖）

大連一名女子拍攝一隻剛產下幼崽的梅花鹿時，疑因過於靠近引發母鹿強烈防衛反應，導致女子當場遭攻擊。（微博影片截圖）

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事件發生在遼寧省大連市，影片中可見，女子蹲坐在地、雙手抱頭防護，母鹿則持續用前腳對其進行踩踏，場面相當恐怖。

據了解，該女子在拍攝幼鹿時，因動作靠近造成母鹿受驚而展開攻擊，女子身體多處擦傷，目前情況穩定。

對此事件，不少網友留言表示：

「還好不是拍老虎生孩子，跑那麼近幹嘛」

「發情期和哺乳期的動物都很有攻擊性，常識是個好東西」

「不要低估一個母親對孩子的愛」



更多網友嘲諷女子活該：

「希望鹿沒事」

「有康復的風險嗎」

「下次可以拍拍小野豬、小熊之類的，更可愛。」



專家則呼籲，野生動物即使外表看似溫順，也具備保護幼崽的本能反應，尤其在生產期間攻擊性會大幅提升，民眾切勿靠近、挑逗或拍攝，以免發生意外。另有消息指出，當局將擇期安排將鹿遷回山林，以確保人鹿安全。

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