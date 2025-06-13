實習醫生羅帥宇離奇墮樓亡　萬頁資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣

實習醫生羅帥宇在湘雅二醫院墜亡後，其家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，因事件牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件在內地網絡上持續引發關注。



羅帥宇生前曾和同學多次舉報劉翔峰。羅帥宇手機裡的一段手術間錄音顯示，劉翔峰在患者不知情的情況下割取患者小腸，用於「腸管移植」手術。



據此前報道，2022年劉翔峰指涉及亂切病人器官、虛構病人病徵等，致5人重傷、九級傷殘，劉翔峰以故意傷害罪、受賄罪等判監17年，並處罰金42萬元（人民幣，下同）。



6月12日，湖南省衛生健康委信訪部門回應內媒記者，證實羅帥宇家屬提供的信訪材料確已受理，信訪事項已經依法依規處理，關於反映湘雅二醫院存在醫療腐敗問題的事項已經移交公安機關，現在成立了聯合調查組，仍在調查核實，會依法依規處理。



27歲實習醫生離奇墮樓

2024年5月8日，中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，當地警方初步認定羅帥宇為「跳樓自殺」。但家屬指出他墮樓前醫院宿舍床單凌亂且放著被打碎的眼鏡，現場有打鬥痕跡，另外他墮樓地點離宿舍需翻過1米高的圍牆，且墮樓平台僅80厘米寬，難主動跳下。

此外墮樓前七分鐘，羅帥宇曾向兩位不熟悉的醫院同事發送短信稱「如果我明天沒上班，把電腦文件交給紀委。」

羅帥宇生前收集大量資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣。（網絡圖片）

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

舉報資料厚達萬頁 羅帥宇母親：醫院曾開1500萬元買回

羅帥宇父親羅甫祥在兒子自殺後，被醫院威逼利誘以85.3萬元簽署保密協議要求承認羅帥宇為自殺和從此不在發聲，羅甫祥為領回兒子遺物同意簽署。

羅甫祥在領回遺物並恢復電腦數據後，發現多筆疑似與舉報醫院非法行為相關的轉賬和舉報材料。遺物涉及有關湘雅二醫院的內幕，還有一些疑似舉報劉翔峰及其他醫務人員涉嫌違法犯罪的材料。

內媒報道稱，多段錄音和轉帳資料顯示湘雅二醫院透過器官移植黑色產業鏈賺取大量金錢。羅帥宇家人由此懷疑羅帥宇的死亡另有隱情，或許與他參與舉報有關。醫院發現舉報資料後，更企圖以1500萬元的高價買下這些資料，但遭羅父斷然拒絕。

抖音流傳羅帥宇事件的資料。（網絡圖片）

此外，羅帥宇家屬發現他的微信帳號出現來歷不明的大筆匯款，根據舉報資料，羅帥宇剛進入湘雅二院的兩年期間，醫院通過他的微信帳戶非法向腎移植科護士長方春華轉款輸送高達四十萬元的不正當經濟利益，同時還有近百名向方春華轉款的學生的名字出現在他的微信記錄中。通過這些學生帳戶，方春華收穫高達四千萬非法人體器官移植黑錢收入，而方春華和劉翔峰都是器官移植黑產的一員。

微信聊天記錄更顯示，2021年9月至2023年9月間，湘雅二醫院以「勞務報酬」名義向其轉賬共計40多萬元。金額最多的一次是2023年8月轉入的36600元，最少的一次是2023年2月轉入的8426元。

值得關注的是，在劉翔峰被調查期間，醫院曾突然轉帳給羅帥宇40多萬人民幣，家屬懷疑是為了讓他封口的費用。

羅帥宇家人舉報內容。（網絡圖片）

羅母表示不會輕易交出資料。（網絡圖片）

2024年12月24日，羅甫祥將羅帥宇留下的疑似舉報相關材料和錄音，向國家衛生健康委員會、湖南省衛生健康委員會進行了反映。12月30日，湖南省衛生健康委員會以書面告知書的形式回覆：信訪事項予以受理。

今年6月12日，湖南省衛生健康委信訪部門回應內媒記者，證實羅帥宇家屬提供的信訪材料確已受理，信訪事項已經依法依規處理，關於反映湘雅二醫院存在醫療腐敗問題的事項已經移交公安機關，現在成立了聯合調查組，仍在調查核實，會依法依規處理。

湖南黑心名醫為錢虛構病徵 亂切器官、亂為病人做手術致5人重傷 判監17年

黑心名醫劉翔峰已被判刑 但醫院違法仍在進行？

據了解，羅帥宇指控的黑心名醫劉翔峰2022年被捕，2024年被以故意傷害罪、受賄罪、職務侵占罪等多項罪名，一審被判處有期徒刑17年，並處罰金42萬元人民幣（折合新台幣約170萬）。

法院指出，劉翔峰被控在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或夥同羅原燈（同案另犯）誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備明確指徵的病人實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷。

湖南衛健網在2022年8月26日公布了對劉翔峰的調查結果，其中寫道，劉「切除患者正常的胰腺、脾臟，嚴重影響患者的病情；切除患者正常腸道，置患者安危於不顧；私設急診室病房，進行非法手術。」

值得關注的是，部分轉賬發生在劉翔峰2022年8月25日被查之後，更離奇的是在劉翔峰被調查。許多網民質疑，羅帥宇電腦中的舉報材料中涉及的醫務人員有無被追責？會否針對醫院展開器官黑色產業鏈的徹查？湖南省衛生健康委目前則未對此問題給予回應。