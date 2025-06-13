北大清華校內河湖水被標價售賣稱能「激發智慧」　校方：堅決反對

近日，內地網絡交易平台出現一被冠以「北大未名湖湖水」、「清華校河河水」的瓶裝水商品，更號稱能「增益腦力」、「激發智慧」等，引發關注。周五（13日），北京大學、清華大學相關部門負責人回應指，堅決反對把校內河湖水作為非法牟利的商品的行為。



據早前報道，在「閑魚」上，每500毫升的「未名湖」湖水標價20元至近百元不等，有商家稱「帶拍攝視頻，包郵」，並介紹「未名湖湖水對多種植物生長具有神奇效果。將裝有未名湖湖水的容器置於室內，有助於調節空氣濕度。每日凝視未名湖湖水，可提振精神，激發智慧，EQ飆升。慎購，僅供觀賞」。

對此，有網民諷刺道，「買的人智商堪憂」、「再買點北大空氣，比較甜」。

二手交易平台「閑魚」上有多個商家售賣北京大學「未名湖」的湖水。（閑魚）

二手交易平台「閑魚」上有多個商家售賣北京大學「未名湖」的湖水。（閑魚）

北大、清華相關部門負責人周五向新華社記者表示，校內河湖水是維系良好生態系統的寶貴資源，不應成為用以非法牟利的商品，堅決反對這樣的行為。同時，這種行為也違反了校園管理相關規定。目前，兩校已聯繫相關平台，督促其下架相關商品。如發現類似情況，可向學校舉報。

另外，法律專家表示，「提神醒腦」、「激發智慧」等商家宣傳賣點是赤裸裸的「忽悠」，涉嫌虛假宣傳，提醒人們理性消費。