北大、愛丁堡高材生應徵燃氣抄表工　高學歷低就業引議　公司回應

近日，四川瀘州華潤興瀘燃氣有限公司一份社會公開招聘擬錄用人員名單引發熱議。名單顯示，該公司擬錄用的3名抄表維修工中，包括一名愛丁堡大學國際關係研究生、一名北京大學國際經濟與貿易本科生及一名四川師範大學藝術設計大專生。事件引發網民質疑「專業不對口」，公司回應稱名單屬實，並透露北大本科生為「自考函授」學歷。



綜合內媒報道，瀘州華潤興瀘燃氣有限公司於5月22日發布招聘公告，擬招聘3名抄表維修工，學歷要求為「大專及以上」，年齡45歲以下，且「不限專業、職稱資格」。崗位要求中提到，應聘者需「具備燃氣相關知識，具有燃氣行業從業經驗優先」，並需「接受鄉鎮營業網點工作安排，能適應鄉鎮管理所艱苦工作條件」。

6月6日，川南人才網公布的擬錄取名單顯示，3名入選者分別為：24歲的愛丁堡大學國際關係研究生曾某某、41歲的北京大學國際經濟與貿易本科生羅某，以及39歲的四川師範大學藝術設計大專生汪某某。

四川瀘州燃氣公司公開招聘，錄用人員中含北大、愛丁堡大學的高材生引發熱議。

名單曝光後，引發網民熱議。有人留言「北大那個是函授的嗎？」，另有調侃稱「抄表都要國際關係專業知識。」亦有網民認為「這個工作挺好的，上下班時間靈活，福利待遇正規。」

瀘州華潤興瀘燃氣有限公司工作人員向媒體證實，招聘及錄取名單屬實。對於北大本科生的學歷爭議，工作人員解釋：「據我了解的是，北大那個本科生是自考函授的，但因為有規定，錄取名單上面不能寫是不是全日制，所以就沒有把函授寫進去。這種函授的，人家可能是自己去追求，一直在不斷進步。」

該人員補充，抄表維修工工資並不高，但公司對高學歷人才有培養計劃，「像那個愛丁堡大學的研究生，經過試用後肯定是會希望好好培養的。」

據公司官網資料，瀘州華潤興瀘燃氣現有員工544人，其中碩士佔1%，本科生佔43.27%，大專生佔34.55%。業務範圍包括天然氣工程設計、施工及輸配管理等。工作人員坦言，一線單位招聘到高學歷人才「比較少」，但未進一步說明此次錄取者的具體職位安排。

網民熱議：



進入工業化社會了，這樣的事情今後會屢屢出現，應徵者雖然學歷高，找不到專業對口的工作，只能是降下學歷，委身求生，這將是社會常態。



都不是抄表的，現在哪裡還需要抄表，都是躺著拿錢，還給交五險二金。再兼職一份工作。



大學畢業，不要這山望著那山高，高不行低不就，三天捕魚兩天曬網。都得從底層做起，全方位打磨鍛鍊自己，才能成長進步。



什麼學歷很重要嗎？關健是人家找到了自己喜歡的工作，這有什麼好炒作的？ ！誰規定清北生就不可以進煤氣公司？



既要警惕僱主在招募過程中的「貓膩」行為，也無需「神化」北京大學畢業生，後者也是普通勞工。

