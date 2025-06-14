浙江麵包店因「抗癌客戶」評價走紅　網民質疑自導自演　官方核查

浙江湖州一家即將轉讓的麵包店近日因一封癌症患者的暖心留言意外走紅網絡，卻隨後陷入爭議。部分網民質疑店家自導自演，導致官方介入核查。



據報道，一位匿名顧客在訂單留言中寫道：「在腫瘤科這麽絕望的時間裏，吃到你們家的東西我會開心一點。因為化療，腸胃特別敏感……前兩天看到你說要不幹了，我很傷心，想請你如果可以的話，能不能堅持一下呢？你看我都在堅持，堅持化療，堅持活下去。」訂單截圖顯示，這位顧客近期多次下單支持。

一位匿名顧客在訂單留言。（極目新聞）

這段真摯的留言迅速引發網友共鳴，許多本地及外地顧客專程下單支持，麵包店一時熱度高漲。然而，6月12日，網上有聲音質疑留言真實性，指稱可能是店方自導自演的「虛假營銷」，並指出該留言賬號曾多次發布好評，疑似「刷評」。隨後，店方解散了相關群聊，店主的短片平台賬號設為私密，多個轉發此事的賬號也刪除了相關內容。

針對炒作質疑，店主回應媒體時表示，轉讓決定早有計劃，無需刻意營銷。6月13日，一名知情人向媒體透露，麵包店目前暫時閉店，營業時間未定，店主因輿論壓力情緒低落。知情人表示：「此事需要時間查清，若有錯就道歉，若無錯也應還店主清白。」記者嘗試聯繫店主未果，電話無人接聽。

湖州市場監管部門表示已介入調查，將核實事件真偽，並建議關注官方後續發布的消息。當地有關部門也確認正在調查此事。