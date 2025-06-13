涉實習醫生羅帥宇離奇墜亡案　湘雅二醫院曝曾有患者出院當天死亡

2024年5月8日，湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件。隨著消息持續發酵，更多有關湘雅二醫院的「黑歷史」曝光。據報道，湘雅二醫院曾多次涉及醫療損害責任糾紛、買賣合同糾紛等，其中一次曾有患者出院當天死亡，法院最後判醫院賠償29萬餘元（人民幣．下同）。



天眼查顯示，中南大學湘雅二醫院位於長沙市，該事業單位開辦資金70493萬，對外投資了4家企業。風險概覽方面，共發現企業有裁判文書10條、涉訴關系285條、開庭公告30條、立案信息4條。

裁判文書顯示，中南大學湘雅二醫院多次涉及醫療損害責任糾紛、買賣合同糾紛等。（2022）湘06民終640號文書顯示，2021年7月17日，患者余某君因頭痛2年、加重10餘天到湘雅二醫院住院治療，7月24日下達病危通知，7月27日出院，出院當天死亡。死者家屬起訴後，臨湘市人民法院認為湘雅二醫院存在過錯，應對余某君死亡造成的損失承擔賠償責任，一審判該院賠償486493.06元。湘雅二醫院上訴後，岳陽市中級人民法院二審改判該院賠償291896元。

另外，（2022）湘0102民初153號文書顯示，南昌僑諾醫療器械有限公司曾起訴中南大學湘雅二醫院拖欠醫療器械貨款4633969元，法院判決該院支付該筆貨款。

羅帥宇生前收集大量資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣。（網絡圖片）

據早前報道，2024年5月8日，羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，當地警方初步認定羅帥宇為「跳樓自殺」。但家屬指出他墮樓前醫院宿舍床單淩亂且放著被打碎的眼鏡，現場有打鬥痕跡，另外他墮樓地點離宿舍需翻過1米高的圍牆，且墮樓平台僅80厘米寬，難主動跳下。此外墮樓前七分鐘，羅帥宇曾向兩位不熟悉的醫院同事發送短信稱：「如果我明天沒上班，把電腦文件交給紀委。」

抖音流傳羅帥宇事件的資料。（網絡圖片）

而羅帥宇父親羅甫祥在兒子自殺後，被醫院威逼利誘以85.3萬元（人民幣．下同）簽署保密協議要求承認羅帥宇為自殺和從此不在發聲，羅甫祥為領回兒子遺物同意簽署。羅甫祥在領回遺物並恢復電腦數據後，發現多筆疑似與舉報醫院非法行為相關的轉賬和舉報材料。遺物涉及有關湘雅二醫院的內幕，還有一些疑似舉報劉翔峰及其他醫務人員涉嫌違法犯罪的材料。醫院發現舉報資料後，更企圖以1500萬元的高價買下這些資料，但遭羅父斷然拒絕。

6月12日，湖南省衛健委回應媒體稱，羅帥宇家屬提供的信訪材料確已受理，關於反映湘雅二醫院存在醫療腐敗問題的事項已經移交公安機關。