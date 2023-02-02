胡鑫宇案｜回應器官販賣傳言　官方：屍檢臟器俱在，胡非稀有血型

今日（2日）上午10時，胡鑫宇失蹤死亡一案在江西鉛山縣召開新聞發布會。新聞會上，稱胡鑫宇屍體高度腐敗，符合長期暴露在室外空間的各種特徵，全身骨骼完整，各臟器在位無缺失但均腐敗。官方也指出，胡鑫宇是O型，並非網傳的熊貓血。



去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。由於胡鑫宇失蹤案時間長疑點多，出現網絡傳言指胡鑫宇因是稀有熊貓血（Rh陰性血型），器官遭到販賣。

官方公布屍檢結果稱，胡某宇屍體高度腐敗，大部分皮膚皮革樣化，頭皮未見出血；全身骨骼完整，顱骨、脊椎及胸肋骨均未見骨折，部分牙齒因牙齦腐敗脫落於現場，牙槽骨未見破損；胸腔、腹腔未見出血。

屍檢結果稱各臟器在位無缺失，但均腐敗，睾丸未見損傷；經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。屍檢顯示，胡鑫宇胃內空虛，推斷死亡時間距末次餐後4小時以上；根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。

屍體上發現的縊索為活套，繞頸形成閉環，頸部殘存皮膚皮革樣化，可見條形索溝一條，索溝邊緣軟組織見出血，出血部位與死者縊吊體位相吻合，符合生前縊索壓迫形成。

此外，針對記者詢問胡鑫宇是否為稀有血型熊貓血，記者會上官方回應稱，胡鑫宇為O型血，並非網傳熊貓血。目前，公安檢察機關對於造謠人員已依法進行處罰或逮捕。

▼胡鑫宇的遺體是在金雞山一個的儲糧倉庫被發現，該糧倉距離中學僅約200米。該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。▼

