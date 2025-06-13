實習醫生羅帥宇舉報器官販賣墮亡　黑醫錄音曝光：錢不到位就切掉

2024年5月8日，湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件，令事件在內地網絡上持續引發關注。周五（13日），一段羅帥宇與湘雅二院某醫生的對話錄音曝光，內容涉及疑似患者在不知情的情況下被割取腸道，更有「腸道是好的」、「錢不到位就切掉」等內容。對此，內媒發表評論文章，呼籲別讓羅帥宇醫生死得不明不白，要用徹底調查還正義以光明，並提出事件存在三大疑點。



被曝光的錄音長16秒，顯示羅帥宇說道「腸道是好的」，之後湘雅二院某醫生說「對，錢不到位那怎麽辦？」這時，羅帥宇稱「那切掉就壞死了」，對方接著回應「肯定切掉了切掉了！」羅帥宇追問「那他後面咋活呢？」該醫生竟回應道「他活不活的了，就看他的命了」。

錄音引起網民熱議，登上熱搜第二，破700萬瀏覽。不少人都感到震驚：

魔鬼在人間

這樣的醫生可以判死刑了

馬上想到731（二戰時期日軍731部隊）

這些人比日本731還邪惡

醫院本該是治病救人的地方，如今卻成為送命的地方？這樣的事情太過駭人聽聞，如果今天你我不站出來，以後如何保證受害人中沒有你我？



另外，也有網民為羅帥宇的行為表示感動：

他本可以選擇同流合污或視而不見，但是他賭上性命選擇了一條不歸路。而我們本可以沈默不語的，但是他想要救的人或許就是你我。

據早前報道，2024年5月8日，羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，當地警方初步認定羅帥宇為「跳樓自殺」。但家屬指出他墮樓前醫院宿舍床單淩亂且放著被打碎的眼鏡，現場有打鬥痕跡，另外他墮樓地點離宿舍需翻過1米高的圍牆，且墮樓平台僅80厘米寬，難主動跳下。此外墮樓前七分鐘，羅帥宇曾向兩位不熟悉的醫院同事發送短信稱：「如果我明天沒上班，把電腦文件交給紀委。」

而羅帥宇父親羅甫祥在兒子自殺後，被醫院威逼利誘以85.3萬元（人民幣．下同）簽署保密協議要求承認羅帥宇為自殺和從此不在發聲，羅甫祥為領回兒子遺物同意簽署。羅甫祥在領回遺物並恢復電腦數據後，發現多筆疑似與舉報醫院非法行為相關的轉賬和舉報材料。遺物涉及有關湘雅二醫院的內幕，還有一些疑似舉報劉翔峰及其他醫務人員涉嫌違法犯罪的材料。醫院發現舉報資料後，更企圖以1500萬元的高價買下這些資料，但遭羅父斷然拒絕。

羅帥宇生前收集大量資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣。（網絡圖片）

抖音流傳羅帥宇事件的資料。（網絡圖片）

周五，內媒《極目新聞》發布評論文章，指這起發生在一年前的悲劇如今引發強烈關注，最大的原因是羅帥宇醫生的墜亡，存在諸多疑點。雖然警方初步認定排除他殺，但從樓頂進入其墜樓點，需翻越1米高隔離墻，實在很難說是意外，「如果是自殺的話，一位正值青春年華、懷揣夢想的年輕醫生，為何會突然選擇結束自己的生命？」而羅帥宇在墜樓前一天給兩位不太熟的同事發送短信，這一細節更讓人心生疑惑，「難道他已經預感到自己的生命安全會受到的威脅？」

另一方面，墜樓事件發生後，醫院的態度也耐人尋味，不但沒有第一時間回應家屬的疑慮，反而提出了85.3萬元的補償方案，要求家屬簽署協議，認可「自殺」的認定結果，否則就不交還遺物。羅帥宇的父母簽下協議，拿回其電腦和手機之後，發現數據被刪除，而被刪除的舉報文件中，陳述了大量讓人瞠目結舌、心驚膽戰的違法行徑。

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓墮樓身亡，但墮樓地點可疑。（微博）

羅母表示不會輕易交出資料。（網絡圖片）

2022年8月17日，劉翔峰被舉報「找不到癌細胞就切除胰腺」、「無病按有病治療」，相關信息引爆網絡；2022年8月25日，劉翔峰接受長沙市監察委員會監察調查；2024年10月31日，劉翔峰因犯故意傷害罪、受賄罪、職務侵佔罪等多項犯罪，被判處有期徒刑17年，並處罰金42萬元。

對此，文章質問：「按理說，這樣一個惡貫滿盈的黑心醫生被繩之以法，中南大學湘雅二醫院更應深入調查，剜除病竈，刮骨療毒。那為什麽羅帥宇在2024年5月依然在收集整理舉報材料，並且在這一過程中突然殞命？難道說，即便劉翔峰被繩之以法後，湘雅二醫院依然存在著令人發指的罪行，而羅帥宇試圖揭開醫療黑幕，卻最終被黑暗所吞噬？種種跡象都表明，他的死亡背後或許有未被揭開的真相，可能隱藏著更加可怕的黑幕。」

湖南黑心名醫為錢虛構病徵 亂切器官、亂為病人做手術致5人重傷 判監17年

文章強調，如果真相被掩蓋，正義不彰，公眾的憤怒必將成為決堤的狂流。目前，事件的核心疑點已經非常清楚。首先，警方初步認定排除他殺，可羅帥宇為何自尋短見？為何他要給同事發送「遺言式」短信？第二，醫院要求家屬簽署「自殺認定協議」才能取回遺物，是否屬實？如果屬實，醫院是否意在掩蓋真相？電腦數據被刪除究竟是何人所為，有何目的？

最重要的是，羅帥宇用生命所書寫的舉報材料是否屬實？劉翔峰案發後，醫院是否仍存在監管失職，或是更深層的腐敗，更嚴重的犯罪。「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪！」文章最後稱，羅帥宇醫生以生命為代價，發出了正義的呼喊，絕對不能死得不明不白。公眾應高度關注，不懈呼籲，希望調查組徹查到底，不放過任何疑點，不掩蓋任何真相，不姑息一個壞人，「唯有如此，才能告慰逝者，安慰生者，還醫療以凈土，還正義以光明」。