上海航空飛行途中機艙突發「尿袋」冒煙　乘客合力搬礦泉水撲救

6月13日下午，上海航空FM9449號航班從舟山飛往揭陽潮汕的途中，機艙內突發移動電源（俗稱「尿袋」）冒煙事件，引發乘客一陣騷動。



據一名當時在機艙後排的乘客回憶，事件發生在下午1點20分左右，當時飛機即將降落。一名旅客攜帶的移動電源突然冒煙，機組人員迅速反應，與乘客協力使用礦泉水接力撲救，機艙廣播同時提醒乘客保持冷靜。該乘客表示：「我從後機艙幫忙搬了很多瓶礦泉水參與撲救。」

目前，尚不清楚涉事移動電源是否正在使用。內媒聯繫上海航空客服，客服表示需與相關部門對接，未能提供進一步詳情。

涉事航班為FM9449。（橙柿互動·都市快報）

乘客合力搬礦泉水撲救。（橙柿互動·都市快報）

近期，類似的移動電源冒煙或起火事件在航班上頻頻發生。今年2月，一架從菲律賓飛往上海的航班因乘客使用移動電源引發火災，緊急備降香港；3月20日，香港航空HX115航班因行李架起火改道福州，疑與移動電源有關；5月31日，南方航空CZ6850航班上，一名旅客的相機電池和移動電源冒煙，機組迅速處置並返航；6月10日，山東航空SC1159航班也發生類似事件，幸好均妥善處理，無人員傷亡。

根據民航局2014年發布的《關於民航旅客攜帶「充電寶」乘機規定的公告》，移動電源必須隨身攜帶，且在飛行過程中嚴禁使用或為電子設備充電，有開關的移動電源需始終關閉。網友紛紛表示，提高安全意識不僅是對自己負責，也是對他人負責。

3月20日，香港航空HX115航班因行李架起火改道福州，煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

消防部門提醒，移動電源自燃並非僅在使用時發生。今年3月，杭州蕭山消防救援大隊的實驗顯示，移動電源電池在受損（如擠壓、穿刺、過充）或高溫環境下，電解液可能滲漏，與汗水等導電物質接觸後引發反應，甚至自燃。實驗中，移動電源在15秒內冒白煙，溫度飆升至450℃，多次發生爆炸。

消防專家指出，劣質移動電源外殼密封性差，濕氣或汗水易滲入，增加短路風險。對於移動電源冒煙或起火，傳統滅火器效果有限，最佳方法是將其完全浸泡在水中撲救。

消防部門建議，移動電源應存放在0-40℃的乾燥通風環境，避免暴曬或潮濕。電池使用壽命一般為3年，但建議每半年檢查一次是否有鼓包現象，若有異常應立即停止使用。此外，選購正規品牌的移動電源，避免使用低價劣質產品，能有效降低安全風險。