9歲女喉部手術後成植物人　家屬索要治療CCTV被拒　官方介入調查

今年2月13日，9歲女童張芯瑞在河南省人民醫院接受喉部手術，術後昏迷至今未醒，更因缺氧成為植物人，家屬多次向院方索要閉路電視紀錄均被拒絕。當地法院曾發出調查令，要求調取多段閉路電視紀錄，但院方以監控損壞為由無法提供。目前，鄭州市衛生健康執法支隊已啟動調查。



《現代快報》報道，家屬介紹，張芯瑞是2月10日入住河南省人民醫院，2月13日接受喉部血管瘤/血管畸形介入治療，需要接受全身麻醉。術後，醫生表示手術順利，將患兒轉入AICU病房（成人深切治療部），觀察兩天就可轉到普通病房。

張芯瑞因患有血管瘤，在河南省人民醫院接受喉部手術。（微博＠植物人張芯瑞爸爸）

家屬表示，張芯瑞後來被轉到PICU（兒童深切治療部），「因為手術醫生認為當時還拔不了管，要求轉到PICU」。對於張芯瑞術後處於昏迷狀態，醫生解釋與注射了鎮靜劑有關。

2月18日，家屬透過影片發現張芯瑞仍處於昏迷狀態，呼喊後有輕微反應；21日，家屬發現她口鼻流出液體，瞳孔放大且無反應；23日，院方通知家屬患兒已醒不過來，「（家屬）情緒都崩潰了」。

張芯瑞術後一直處於昏迷狀態。（微博＠植物人張芯瑞爸爸）

張芯瑞術後一直處於昏迷狀態。（微博＠植物人張芯瑞爸爸）

家屬指，張芯瑞在術後免疫力極低，先是轉到AICU，後由被轉到PICU，由於一直使用鎮靜鎮痛藥，鎮靜鎮痛藥本來就有抑制呼吸的副作用，加上監護疏忽，才是導致張芯瑞缺氧30分鐘，造成腦損傷成為植物人的根本原因。

2月26日，家屬要求院方封存張芯瑞的病歷，並公開治療時的閉路電視紀錄，但遭到院方拒絕。家屬報警後，醫院封存了手術室和麻醉室的閉路電視紀錄，但沒有交給警方。至於兒童深切治療部的閉路電視紀錄，院方以監控損壞為由無法提供。

隨後，家屬起訴醫院，並依法向鄭州市金水區人民法院申請調查令，申請調取張芯瑞住院期間的閉路電視紀錄。調查令列明，法院要求院方提供7段影片，包括手術室、AICU麻醉科深切治療部、PICU以及幾處公共區域的閉路電視紀錄。醫院最終只提供了部分公共區域的閉路電視紀錄。

調查令列明，法院要求院方提供7段影片，包括手術室、AICU麻醉科深切治療部、PICU以及幾處公共區域的閉路電視紀錄。（微博＠植物人張芯瑞爸爸）

4月23日，這宗醫療損害責任糾紛案在鄭州市金水區人民法院開庭。家屬代理律師再次要求法院調取閉路電視紀錄，院方代理律師稱，手術室和AICU的閉路電視畫面已被覆蓋。

5月20日，鄭州市衛生健康執法支隊工作人員稱，當局已接到相關投訴，也啟動了調查程序，目前還在調查中。