5歲童意外跌入「煲滾豆漿」中！全身80%燙傷命危　家人苦籌手術費

中國廣東省韶關市傳出一起憾事，一名年僅5歲的男童不慎跌入一桶剛煮沸的滾燙豆漿中，導致全身80%面積重度燒傷，目前仍在加護病房與死神拔河，由於醫療費用昂貴，家屬盼各界伸出援手。



綜合中國媒體報道，這起意外發生於5月24日，男童小琛的祖母將煮好的滾燙豆漿倒入桶中，準備製作豆腐，豈料小琛光着腳跑入廚房玩耍，不慎失足滑倒，整個人跌入滾燙的熱豆漿中。

5歲的小堔受到嚴重燙傷：（按圖了解）



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鄰居回憶事發時沉痛地說，「孩子跌進去後，立刻起泡發紅，奶奶一邊喊人，一邊把他抱出來，情況非常嚴重。」鄰居回憶說。小琛被緊急送醫時已陷入昏迷、並出現休克，醫生表示，熱豆漿的溫度比開水還高，且黏稠、散熱慢，「導致小琛燒傷面積達80%，其中20%為三度燒傷，屬於特重度燒傷。」

小琛的母親坦言，手術費用高昂，且都是自費，「家裏6口人靠我們夫妻做點小生意維持，還有幾十萬的債，真的撐不下去了。」附近居民呼籲社會各界伸出援手，援助這個不幸的家庭。醫生提醒，兒童皮膚薄、耐熱力差，「即使小面積燙傷也可能造成深度損害」，父母平日居家環境要多留心，避免危險發生，若不幸遇燙傷應立即送醫。

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