奧凱航空長沙飛湛江航班被曝｢一側發動機失效｣　起飛後緊急返航

6月15日，有網絡消息指奧凱航空BK2931次長沙飛湛江的航班因「一側發動機失效」，起飛後緊急返航。據《紅星新聞》，長沙機場回應指BK2931次航班起飛後機組監測到故障提示，隨後返航。初步分析懷疑是機械故障導致。



航班起飛後返航。（飛常準截圖）

據「航旅縱橫」，奧凱航空BK2931（長沙-湛江）航班於6月15日14:28從長沙黃花國際機場起飛，14:45分發佈7700緊急代碼，表示機上遇到如機械故障等，航班於14:55返航至長沙黃花國際機場，19:00再次起飛，於20:36順利到達湛江。有網傳消息指該航班是因一側發動機失效返航。

航班發佈7700緊急代碼。（航旅縱橫）

內媒《紅星新聞》報道，據長沙黃花國際機場，當天下午奧凱航空BK2931長沙至湛江航班起飛後，機組監測到故障提示，隨後返航。目前，事件的詳細原因仍在調查中，初步分析懷疑是機械故障所致。