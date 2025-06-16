四川公路驚見「暴走鴕鳥」　飼主：與同伴打架「離家出走」

四川省樂山市一隻高達1.7米的鴕鳥本月13日在公路上以時速40公里狂奔，當地一名雷姓男子在駕車途中偶遇該隻「奔跑鴕鳥」，隨即拍攝影片上傳網絡，引發網民熱議，也引起交警部門關注。據了解，這隻鴕鳥後來已被其主人順利找回。



內媒《紅星新聞》報道，13日下午約6點，雷姓男子駕車行駛在樂井快速道路上時，發現前方有一個龐然大物在馬路中央奔跑。雷姓男子轉述，當時看到牠在馬路上狂奔，我一開始以為是大型動物，後來開車從旁邊經過，才發現是一隻鴕鳥。根據目測，該鴕鳥約有1.7米高、奔跑速度每小時約40公里，「可能是天氣熱，路面很燙，所以牠跑得很快！」但由於當時道路車流繁忙，雷姓男子無法停車處理，也不清楚鴕鳥後來的去向。

影片上傳後迅速引起關注，不少網民熱議該鴕鳥從何而來，甚至引起當地交警部門注意。其後，鴕鳥被順利尋回，並由主人張姓男子領回。

6月13日下午，四川省樂山市一名雷姓男子在開車途中，偶遇一隻在馬路上以時速40公里狂奔的鴕鳥。（紅星新聞）

張先生在受訪時笑稱，「我在後面追了好久，追不上牠。最後只好掉頭回去牽摩托車追。」張先生表示，他曾在外地工作時見人飼養鴕鳥，因此購入10隻回家飼養，最終僅有兩隻存活。這兩隻鴕鳥皆為公鴕鳥，經常互相打架。13日當天鴕鳥柵欄因牠們打鬥而被破壞，其中一隻趁機逃脫，隨後便闖上快速道路。

「當時鴕鳥已經不知道跑到哪裡去，後來還是有人告訴我在網絡上看到牠的影片，我才循線找過去。」張先生說，他最終在一條鄉間小路上發現鴕鳥，並花費人民幣600元，請來6名當地人協助，才將鴕鳥成功逮回。

張先生表示，幸好溜出來的鴕鳥沒有傷到人，也沒刮壞人家的車。為防止類似情況再次發生，他已將兩隻鴕鳥分開飼養，並會加強飼養設施管理。