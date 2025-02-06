家長舉報提前開學遭駁「你不去不就完了」　安徽省教育廳介入調查

有家長向安徽省教育廳舉報滁州市定遠中學提前開學補課、違反規定，卻遭教育廳工作人員反斥「你不去就完了，這有什麼好舉報的？」。

2月5日，安徽省教育廳工作人員回應稱，已將舉報涉事學校提前開學補課及教育廳工作人員被指言行不當等情況上報，正在調查處理。



《極目新聞》報道，滁州市定遠中學要求該校高一、高二學生在2月5日提前開學補課，有家長向教育廳舉報，工作人員卻反斥「（學校）違反規定，你不遵守（學校提前開學補課的）規定就行了」、「（學校）提前開學，你不去不就完了嗎，這有什麼好舉報的？舉報啥啊，不是很簡單的事情嗎？」。

知情人士稱，根據錄音顯示，教育廳工作人員接到舉報電話時態度不端正，回覆的內容欠妥，有些過分。接到來電舉報，應該登記信息再核實，而非回懟舉報者。

定遠中學學生製作油紙傘。（微信公眾號＠安徽省定遠中學）

另有知情人士稱，安徽省教育廳工作人員此前接獲有人反映定遠中學提前開學補課的問題，已轉交相關部門處理。至於回懟舉報者的言行是否有問題，教育廳工作人員未正面回應，並稱只是給舉報者的建議，「學校（提前開學）上課，你不想去，你可以做出你的選擇（去或者不去）。（如果）學校處理你（不去）上課的行為，造成了影響，再追究（責任）唄」。

2月5日，安徽省教育廳值班室一名工作人員稱，家長舉報定遠中學提前開學補課的情況，已轉給省教育廳基礎教育處去調查處理。關於教育廳工作人員回懟舉報者的情況，已反饋予省教育廳辦公室調查處理。

公開資料顯示，定遠中學始建於1946年，原名安徽省定遠第一中學，1978年被批准為滁州市重點中學，2006年被批准為安徽省示範高中。

滁州市定遠中學。（極目新聞）

一名自稱是定遠中學高二年級學生稱，2月4日中午，班主任曾在該校高一某班級家長群通知，所有學生2月5日晚到學校上晚自習，但後來取消此安排，或與此次舉報有關，目前正傳出2月7日要到學校上早自習。該班級群某家長稱，目前正等學校通知開學時間。

滁州市教體局工作人員介紹，據市教體局的文件規定，義務教育階段和高中非畢業年級於2025年2月13日正式上課，高三年級2025年2月6日正式上課。文件要求，各縣（市、區）教體局和市直學校要按照全市統一的時間安排開學和假期工作，不得推遲放假，不得自行提前開學。對於有人舉報定遠中學提前開學補課的情況，該局業務科室將會核查。

定遠縣教體局工作人員表示，經調查，2月5日，定遠中學高一、高二學生並未開學。若有人向省教育廳舉報有學校提前開學補課，縣教體局接到反饋後會全面核查，但他提到，如今投訴舉報的渠道很多很方便，不排除有人惡意舉報或胡亂舉報，但教體局沒有執法權。