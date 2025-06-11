離婚冷靜期讓未成年子女服農藥致兩死　貴州男自殺未遂被刑拘

5月22日，貴州省鳳岡縣32歲的劉某傑疑與妻子有感情糾紛，遂讓一對兒女服用農藥，兩人經搶救後不治。案發後，劉某傑自殺未遂，現因涉嫌故意殺人被當地警方刑事拘留。



《新京報》報道，2014年，劉某傑與妻子黃某飛在東莞某電子廠工作時相識，黃某飛懷孕後，兩人於2016年登記結婚。黃某飛稱，婚後頭兩年，夫妻感情較為穩定。兒子滿周歲後，便被留在貴州老家由家翁、家姑照料，兩夫妻繼續回到廣東打工。直到2017年，小女兒出生，家庭矛盾逐漸顯現。

黃某飛憶述，當時劉某傑的工作狀態一直不穩定，經常去網吧，還參與六合彩賭博，家庭支出主要依靠她的打工收入維持，為此雙方經常發生爭執，並逐步升級為肢體衝突，「他經常動手打人，但為了孩子我一直忍著，覺得就這樣過著吧」。

劉某傑的父親承認，兒子及兒媳確實存在矛盾，但堅決否認兒子有賭博行為，最多是在手機上玩鬥地主，從不賭錢。關於家暴的說法，劉父則稱兒子性格溫和，「夫妻吵架是有，但絕不可能動手打人」。

劉某傑讓一對兒女服農藥，兩人經搶救無效死亡。（新京報）

另外，黃某飛與劉父均提到，網絡直播是婚姻破裂的關鍵因素。黃某飛稱，因劉某傑長期處於無業狀態，為維持生計，她於2024年開始嘗試網絡直播，並坦言在直播過程中，確實存在與網民的曖昧互動，但強調「純粹是工作所需」。她表示，丈夫對此反應激烈，多次要求停止直播，並實施家暴，「直播是我唯一的收入來源，我不能放棄」。

然而，劉父認為黃某飛從事的是「違規直播」，具體表現為「衣著暴露、動作挑逗」等不當行為。劉父認為，這才是導致夫妻關係惡化的根本原因。

在婚姻破裂原因上，雙方各執一詞。劉父稱，兒子曾多次發現黃某飛與其他男性存在不正當關係，直接導致劉某傑產生極端情緒。特別是在離婚冷靜期，劉某傑既擔心孩子未來的生活，又懷疑黃某飛已組建新家庭，「他一直想挽回婚姻，但最終沒能控制住情緒」。

案發後，鳳岡縣人民醫院開具的居民死亡醫學證明（推斷）書。（新京報）

5月17日，黃某飛正式提出離婚，劉某傑堅決反對，雙方產生激烈衝突，甚至用繩索捆綁妻子的手腳，沒收手機和身份證，並將其關在家中。5月18日，黃某飛趁其不備逃脫，劉某傑當晚報案稱妻子失蹤。幾小時後，民警在湄潭縣某快捷酒店尋回黃某飛，並歸還了其手機。次日，黃某飛前往湄潭縣補辦身份證。

5月20日，黃某飛與劉某傑就財產分割、子女撫養等問題達成協議，並在民政部門辦理離婚登記手續，正式進入30天冷靜期。根據雙方簽署的離婚協議，婚後購置的位於鳳岡縣的房產歸劉某傑所有；子女撫養方面約定，兒子由黃某飛撫養，女兒則由劉某傑撫養。

然而5月21日，事態急轉直下。黃某飛稱，劉某傑再次將其雙手捆綁，並出示事先準備好的農藥，威脅要「同歸於盡」。為穩住對方情緒，黃某飛假意配合，再次伺機逃脫。當日下午2時許，黃某飛前往鳳岡縣公安局龍泉派出所報案，稱受到死亡威脅。

彼時，黃某飛一對兒女正在學校上課。當日傍晚6時許，黃某飛乘車前往遵義，並將她被捆綁時拍攝的照片發送給在東莞務工的親屬。其弟隨即致電鳳岡縣警方報警。

5月22日凌晨，劉某傑在家庭微信群中發布農藥瓶照片，並留言稱已給兩個孩子服毒。黃某飛遠在東莞的兄長看到信息後立即報警。警方趕到現場時，10歲的劉某和7歲的劉某某已出現中毒症狀，經送院搶救後不治。劉某傑自殺未遂，經搶救後脫離生命危險。

鳳岡縣警方稱，嫌疑人現已被採取刑事強制措施，案件仍在偵查階段。目前，劉某傑因涉嫌故意殺人已被當地警方刑事拘留。