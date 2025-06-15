蝴蝶風球｜昂坪纜車、迪士尼戶外設施暫停　非遺無限同樂日暫停

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】三號風球現正生效，多項活動或服務設施受影響，其中昂坪 360 宣布，今早的纜車服務暫停。昂坪360將於天氣好轉後,盡快恢復纜車服務；在荃灣非物質文化遺產中心舉行的「非遺無限∞」同樂日暫停舉行，並將視乎天氣情況，在情況許可下重新開放；迪士尼樂園度假區亦宣布，樂園會如常開放並作有限度運作，戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。



蝴蝶帶來不穩定天氣，本港地區有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

昂坪纜車服務暫停 天氣好轉後會盡快恢復

昂坪360 宣布，由於受到三號強風信號影響，今早的纜車服務暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

「非遺無限∞」同樂日下午暫停 視乎天氣情況重開

康文署表示，由於天文台將發出三號熱帶氣旋警告信號，今日在荃灣三棟屋博物館、香港非物質文化遺產中心舉行的「非遺無限∞」同樂日暫停舉行，提醒公眾人士暫停前往。署方將視乎天氣情況，同樂日會在情況許可下重新開放，請留意相關新聞公布。

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

迪士尼戶外遊樂設施暫停運作 改發一號風球後陸續恢復

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。市民可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。

迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

社署勸喻勿送子女或家人到小學生託管服務單位或長者服務中心

社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社署勸喻市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心，但通常於星期日及公眾假期運作的中心及服務單位仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

多區泳灘暫停救生員服務

康文署宣布，由於大浪關係，港島南區的南灣泳灘、深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

同時，由於天氣惡劣關係，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘執勤，該泳灘的救生服務已經暫停，直至另行通知，市民請勿在該泳灘游泳。

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼

