蝴蝶風球｜偏西路徑移動　天文台：人工智能比傳統電腦預測模式準

熱帶氣旋蝴蝶開啟今年風季，難倒各大官方氣象機構，現時部份使用AI人工智能預測熱帶氣旋移動路徑。天文台科學主任今晚（15日）撰文，比較傳統電腦模式及AI人工智能電腦預報模式今次哪個較準。



以6月9日晚的預測結果比拼，傳統電腦數值預報模式如歐洲和美國電腦模式都預測蝴蝶會採取距離香港較近的路徑，靠近華南沿岸，當中美國全球預報系統GFS甚至預測蝴蝶會在海南島以東約100公里掠過。人工智能電腦預報模式如歐洲AIFS及伏羲則預測蝴蝶會採取較為偏西及距離香港較遠的路徑，導致本港風力增強的時間相對較遲。



天文台指結果顯示，人工智能電腦模式對蝴蝶的預測路徑比傳統電腦模式更為貼近實況。蝴蝶在6月11至13日一直與本港維持超過600公里距離，即使當時蝴蝶環流廣闊並和中國東南沿岸高壓脊產生共同效應，本港亦只有部分地區的風力短暫達到強風程度。



衛星圖像顯示位於南海中部的熱帶氣旋蝴蝶。（天文台圖片）

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測6月14日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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2條件利低壓區增強 西南季候風輸送水汽造就「蝴蝶」生成

天文台科學主任（林銘津 黎宏駿 張佳駿）在網頁「 天氣隨筆」發表一篇題為《蝴蝶起舞，風季開鑼》文章，回顧熱帶氣旋蝴蝶風暴。

文章指，今年6月初南海中部的海水溫度已達28度或以上。到了6月10日，在大氣高層輻散的利好環境配合下，南海中部的低壓區逐漸發展並增強為熱帶低氣壓，天文台在11日凌晨時分發出今年首個一號戒備信號。

隨西南季候風不斷為南海中部一帶提供充足的水汽輸送，該熱帶低氣壓逐步增強為強烈熱帶風暴「蝴蝶」，成為2025年西北太平洋及南海區域首個被命名的熱帶氣旋。

三號強風信號生效期間，本港多個地區吹強風，高地間中更達烈風程度。（天文台圖片）

3號風球期間普遍吹強風 高地間中吹烈風

蝴蝶本月13日掠過海南島西部並轉向東北方向移動，14日在雷州半島附近登陸，與本港的距離拉近至約500公里，天文台於14日下午發出三號強風信號。蝴蝶隨後橫過廣東與廣西交界一帶，本港逐漸受到蝴蝶相關的強風區影響，於三號信號生效期間普遍吹強風，高地間中達烈風程度。隨著蝴蝶遠離，天文台在15日下午取消所有風球，改發強烈季候風信號。

3號風球生效期間普遍吹強風，高地間中吹烈風，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

傳統電腦預報模式和人工智能電腦預報模式在香港時間6月9日下午8時對蝴蝶的路徑預測及與實況(黑色線)的比較。（天文台圖片）

美國電腦模式6月9日晚預測蝴蝶會在海南島以東約100公里掠過

蝴蝶今次增強及移動路徑考起各官方氣象機構，電腦模式初時存在分歧。文章指出，觀乎6月9日晚的預測結果，傳統電腦數值預報模式如歐洲電腦模式（歐洲中期天氣預報中心ECMWF）和美國電腦模式（全球預報系統GFS），預測蝴蝶會採取距離香港較近的路徑靠近華南沿岸，當中美國電腦模式甚至預測蝴蝶會在海南島以東約100公里掠過，從而令本港風力較早增強。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



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AI歐洲AIFS和伏羲電腦模式均預測蝴蝶會採取較為偏西路徑移動

人工智能電腦預報模式如歐洲AIFS電腦模式和伏羲電腦模式則預測蝴蝶會採取較為偏西及距離香港較遠的路徑，導致本港風力增強的時間相對較遲。

▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼



結果顯示，人工智能電腦模式對蝴蝶的預測路徑比傳統電腦模式更為貼近實況。蝴蝶在6月11至13日一直與本港維持超過600公里距離。即使當時蝴蝶環流廣闊並和中國東南沿岸高壓脊產生共同效應，本港亦只有部分地區的風力短暫達到強風程度。

韓國氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸東部後轉向東北偏北偏動，14日早上在湛江一帶再登陸。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日登陸海南島東部後轉向東北偏北偏動，14日早上在湛江茂名一帶再登陸。（日本氣象廳圖片）

台灣中央氣象署6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上在雷州半島一帶再登陸。（台灣中央氣象署圖片）

中央氣象台6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上再在湛江一帶再登陸。（中央氣象台圖片）

6月13日的總雨量圖，多個地區錄得超過30毫米雨量，部分地區更超過50毫米。（天文台）

天文台指在6月12至15日期間，蝴蝶的外圍雨帶間中為本港帶來狂風驟雨，當中本港在13日普遍錄得超過30毫米雨量，部分地區更超過50毫米。天文台預料受活躍的西南氣流影響，星期一及星期二（16及17日）本港天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大。