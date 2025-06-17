民營救護車跨省轉運重症兒　江西父質疑800公里收費2.8萬且無收據

來自江西的唐先生周一（16日）向內媒爆料指，他4月將身患重症的孩子從江西省兒童醫院轉運至上海某醫院時，800公里的路程被「民營救護車」司機收費2.8萬元人民幣，且沒有說明價格明細，也未收據，甚至費用都是轉入個人賬戶。他質疑這筆費用不合理，醫院工作人員則證實確有此事，並表示此事院方正在核實調查，有結果後會向上級部門匯報。



據《潮新聞》報道，唐先生透露，4月4日，他的孩子入住江西省兒童醫院心臟中心接受治療，但情況未有好轉，反而越來越嚴重。8日晚，主治醫生建議孩子轉院治療，唐先生於是提出前往上海的醫院進行治療，並讓主治醫生幫忙聯繫救護車轉運。當晚10時，一輛救護車前來醫院接他們，車內有兩名身穿反光背心的司機，其中一名司機和唐先生確認了目的地醫院信息以及小孩病情後，直接告訴他轉運費用2.8萬元。

唐先生的母親曾詢問司機收費依據，但未獲回應。由於情況緊急，一家人並沒有過多糾結費用，便在上車前通過微信轉賬的形式向其中一名司機支付了1.4萬元的預付款，翌日清晨抵達上海後再向另一名司機支付了餘下的一半尾款，不過兩名司機全程未向唐先生開具發票或收據。

司機沒有說明價格明細，甚至費用都是轉入個人賬戶。（潮新聞）

事後，唐先生覺得這筆費用「有點離譜」，且透明度不足，「我不清楚這筆錢是醫院收取還是由個人收取，其次我也不知道這輛救護車是不是屬於江西省兒童醫院。如果是民營機構的，為什麽事先不告知我，也沒有出示收費標準。這都是不合理的」。唐先生於是向江西省衛健部門進行投訴。

上周三（11日），江西省兒童醫院一名工作人員向唐先生解釋，負責運送孩子的救護車，屬於一家名為南昌贛醫醫院有限公司的民營綜合性醫院，是正規機構的。由於醫院的救護車不能出省，120救護車無法轉運帶著呼吸機、ECMO等器械的病人，加上需要連夜轉運，因此醫生在考慮到各方面原因後，幫他們聯繫了涉事救護車。院方又否認該公司與醫院有任何關聯。

對於院方的說法，唐先生並不認可，認為醫院或南昌贛醫醫院有限公司應該在轉院前告知他收費依據，並在他產生疑問後及時作出合理解釋。

周一下午，內媒以病人家屬身份致電江西南昌緊急救援中心。工作人員表示，南昌緊急救援中心對於救護車的服務價格是有明文規定的，現在從南昌轉運至上海整體費用大概在1.1萬元左右，並強調他們沒有車型的區分，救護車長途收費是13元每公里，另加醫生出診費以及其他設備使用費用，沒有其他額外費用。對於120救護車無法轉運問題，前述工作人員表示，因車上已經裝滿了各類儀器，他們現階段的確無法承運攜帶呼吸機、ECMO這類儀器的病人。

公開資料顯示，南昌贛醫醫院有限公司成立於2017年，是一家民營綜合性醫院。但該醫院曾多次被南昌市青山湖區醫療保障局予以行政處罰。目前，江西省兒童醫院方面已經介入調查此事，具體情況在調查核實後，會向唐先生以及上級部門匯報。