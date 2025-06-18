內地平台現LABUBU租賃服務 市價3萬公仔日租金僅這個數？
撰文：許祺安
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據內媒報道，泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩LABUBU紅遍全球，在「一bu難求」的情況下，甚至出現了租賃服務，日租金在20元（人民幣，下同）到百元不等。內地一平台上，市價近3萬的LABUBU租金約為20元。
據介紹，在內地二手平台閒魚上，已經有不少提供公仔租賃服務的賣家，「Labubu一代time to chill 」日租價格30元， ZIMOMO大天使大首領日租價格在50至80元不等，但租用方一般需要承擔較高的押金。而在一租賃平台上，市價近三萬的labubu的日租金僅19.9元。
有商家介紹，租賃labubu可用於結婚登記、領證、婚宴、場景佈置、道具拍攝等場景，寄回運費由租方承擔。報道指，一名出租的商家表示：「LABUBU作為近期大火潮玩單品，適合拍照出片，租客多為準備聚會或拍攝社交平台照片、短視頻等，相比高價費心購買，租賃能降低嘗鮮成本。」
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