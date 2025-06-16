河南司機醉駕超速撞死3人　死者家屬：車主明知醉酒仍給車匙

2024年9月22日，河南信陽市20歲的青年小盛（化名）騎電動單車載女友及侄女回家時，被醉駕司機追尾撞上，3人當場身亡。

6月16日，死者家屬稱，迄今為止肇事司機和車主都沒有道歉。此案檢方已提起公訴。



《瀟湘晨報》報道，事發於河南信陽明港鎮內的省道上，有司機駕車高速行駛，闖紅燈又駛出一段後，追尾撞上一輛電動單車，20歲的小盛及其同齡女友，還有其不足3歲的侄女當場死亡。

肇事司機黃某起初以涉嫌危險駕駛罪被逮捕，車主孫某獲准保釋，但後來罪名更改。黃某以涉嫌危險方法危害公共安全罪被捕，孫某以‌過失以危險方法危害公共安全罪被捕。

閉路電視拍攝到肇事車輛高速撞上電動單車。（瀟湘晨報）

據此前報道，小盛母親代女士稱，事發當晚，黃某與孫某當晚共同大量飲酒，而孫某明知黃某醉酒仍給她車匙。代女士稱，當晚兒子及其女友，還有大兒媳婦及孫女，4人剛聚完餐騎電動單車回家，孫女當時坐在小盛和其女友的車上。

警方出具的道路交通事故認定書顯示，2024年9月22日晚6時51分許，孫某與黃某在明港鎮餐廳用餐，期間兩人飲用大量白酒和啤酒。當晚10時26分許，黃某向孫某索取車匙，獨自駕駛至333省道一路段時，追尾道路前方正駕駛電動單車的小盛、其女友及侄女，致3人當場身亡，黃某本人受傷，路旁車輛及房屋受損。

經鑑定，事發時小車行駛速度為174km/h，黃某血液酒精含量為203mg/100ml，屬醉酒駕駛。黃某承擔事故全責。

小盛與其女友在車禍中身亡。（瀟湘晨報）

代女士稱，小盛和女友打工相識，已談戀愛兩年，兩人非常相愛，和家人相處也都很融洽，「別人都羨慕我家運氣好，連遇上兩名好兒媳」。事發後，小盛女友的家屬也多次從雲南趕到河南，代女士對其愧疚不已，多次表達歉意，稱是自己沒有照顧好孩子，把孩子弄丟了，「太多的遺憾，太多的虧欠。但是我這個親家沒有一句怨言，還反過來安慰我說是意外，別自責」。

代女士表示，迄今為止肇事司機和車主都沒有道歉。其代理律師稱，對方沒有提出過賠償及希望諒解的意願。