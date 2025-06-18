今年逢｢雙春閏六月｣屬好運年！惟專家列4禁忌：避免去負能量場合

撰文：中天新聞網
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民俗專家「阿谷老師」提醒，今年遇到雙春閏六月同時發生。

雖然是被視為「好運年」，但有4大禁忌要注意別犯，其中一點是避免去負能量的場合，以免引來不好的能量。

今年逢「雙春閏六月」屬好運年　惟專家提醒也要注意4大禁忌（01製圖）

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阿谷老師表示，今年是雙春閏六月年，也就是農曆再多一個6月，從西曆7月25日到8月22日間的農曆中有一個「閏六月」，而今年又適逢「雙春」，雙春閏六月同時發生時，被視為「好運年」。

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不過，阿谷老師也提醒，在這樣的好運年，也是有4項禁忌要注意：

1. 避免去負能量的場合

例如夜遊、經過墓地或是喪家，以免引來不好的能量。

2. 少接觸來路不明或沒有開光過的祈福品

例如網絡上自己買佛像、串珠等宗教用品，因為沒經過清理的祈福品，可能會附著不好的能量。

3. 盡可能不要搬家

本來在農曆7月大家都比較忌諱，尤其是今年閏月，建議也要特別謹慎。

4. 盡量避開祭祀和婚喪喜慶場合

民間信仰認為閏月不宜舉行婚禮或大型慶典，因為在能量狀態相對不穩定的時候，容易引發不順。

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