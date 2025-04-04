深圳地鐵17條線「當地人才知的特色」一文看懂　這線公認港味最濃

截至目前，深圳總共建設了18條地鐵線路，含有一條有軌電車，共設車站417座，覆蓋了九個區。每一條地鐵線路，經過的地方不一樣，上車的人群不一樣，有的是碼農專線，有的是大爺大媽買菜專線，有的是郊遊專線，形成了不同的獨特性格和氣質，或低調、或明亮、或浮躁、或平靜。



比工作人員更了解深圳地鐵的，只有每天通勤的深圳人。為此，我們徵集了深圳人的感受，特製了一份深圳地鐵印象實錄，全部是深圳人才能懂的梗，看看哪一條戳中了你的笑點和痛點？

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羅寶線：2004年12月28日開通，連接機場東站到羅湖站。

印象一：深圳初代旅遊線

深圳人地鐵夢開始的地方，是最先運營的地鐵線，歡樂谷、世界之窗專程線。

開通第一天很多深圳人打卡，很多深圳人第一次坐上1號線，到世界之窗、歡樂谷和香港遊玩。

深圳歡樂谷（資料圖片）

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印象二：南山打工人運輸專列

從寶安出發，在固戍、坪洲、西鄉運送大量的南山白領到高新園站、深大站的公司。在此站之前，車廂人擠人，到這兩個站之後就會變成空廂，剩下寥寥無幾的中老年人。

擠歸擠，誰讓固戍那幾個站的房租比南山便宜呢。雖然一號線的擠，讓你懷疑你自己，一號線的堵，有種說不出的苦，但作為這個城市的生物電池，年輕人還是得習慣。

印象三：商場釘子戶

這條地鐵多個站連接了知名商場，比如坪洲站——寶安大仟里，寶安中心——壹方城，高新園——萬象天地，購物公園——COCO Park，大劇院——萬象城，崗廈站——卓悦中心。

「商場釘子戶」們習慣性周末到商場轉轉，摸摸優衣庫的衣服，無印良品看看文具，名創優品看看帽子，路過奶茶店，最後買了個冰激凌就回家了，主打一個只逛不買。

深圳南山區萬象城商圈。（中新社）

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印象四：打工人縫補線

地鐵裏出現最多的廣告，是boss直聘廣告、微針植髮廣告、口腔廣告……打工人好不容易上班賺了點錢，馬上又再花出去給自己縫縫補補，太有打工氛圍了。

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蛇口線：2010年12月28日開通，連接赤灣站到蓮塘站。

印象一：富人豪宅線

2號線途經香蜜湖、華僑城、深圳灣、蛇口等改革開放第一炮片區，還有其他隱藏王者豪宅，被稱為富人專線。

印象二：閒人線

不知道是不用上班的人少還是不用坐地鐵的人少，這條線路上下班高峰乘客較少，車廂很寬敞，尤其是安託山往福田站這一段磁場很安靜，其他路段也較少出現人擠人的情況。

說實話，只要在這條線上通勤過的人，去到其他的地鐵線，能很深刻地體驗到什麼叫做由奢入儉難。

蛇口線連接赤灣站到蓮塘站（深圳微時光授權使用）

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龍崗線：2010年12月28日開通，連接坪地六聯站到福保站。

印象一：龍崗進城主力軍

不僅是龍崗首條地鐵線路，還是建成後十年間龍崗中心城與深圳市中心唯一的軌道交通紐帶。龍崗人民調侃，主要靠這條線才能進到深圳城區來，平時只能住在「郊區」。

印象二：「海底撈」專線

3號線後半段是一條誇張的換乘大線，從老街到石廈連續9個站都是換乘站，上下車人流大。很多人一旦錯過了便很難再遇到了，只能靠「海底撈」。

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龍華線：2004年12月28日開通運營，連接牛湖站到福田口岸站。

印象一：港式風情

港味最濃的線，地鐵是香港風格，工作人員也穿港鐵服裝，粵語播報多，「請勿靠近車門」、「請不要靠近車門」、「Please stand back from the doors.」

印象二：好心人專線

經常沒有預兆的中途停車，考驗乘客的耐心，這個時候一定要控制住自己的脾氣，不然很容易因為擁擠而心情暴躁地跟別人起衝突。

民樂站、深圳北、白石龍站人很多，當站門形成一堵人牆的時候，阿姨會雙手舉起把人往車廂裏面推，助大家的一臂之力。

龍華線連接牛湖站到福田口岸站（深圳微時光授權使用）

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環中線：2011年6月22日開通，連接赤灣站到大劇院站。

印象一：記得戴口罩

感覺空氣流通較差，所以車廂裏的味道很重，空調也不足。尤其是夏季，各種「人味」很濃，撲面而來地燻，嗅覺敏感者建議戴口罩，可以有效緩解臭味攻擊。

印象二：戒網癮聖地

知名信號極差專線，尤其對蘋果手機來說，只能用來聽歌，有的時候連歌曲都加載不出來。

如果在這條線上，有人盯着你或者空氣發呆，不要害怕，也不要多慮，他們只是手機沒網了，手裏拿着一塊板磚，根本不知道能做什麼。

印象三：小帥小美線

途經深大麗湖校區、南科大、深職院、哈工大等大學，車廂高顏值高學歷的大學生含量高，更帥氣美麗。更重要的是，這一小段的班味明顯沒有那麼重！

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光明線：2020年8月18日開通，連接松崗到科學館。

印象一：美麗心情

車站和車廂的顏色是綠色的，清新好看，目前被評為走進去讓人最眼前一亮的地鐵線。

印象二：元芬霸道線

工作日，從陽台山東開來的空車，在元芬一個站就能被填得滿滿當當，後面站的人完全擠不上去，直到深圳北才下去大半車的人，結果又上來滿滿一車。旱的旱死，澇的澇死的一條線。

印象三：光明吃貨特供線

坐上這條線，不管是從福田出發，還是從寶安出發，都可以去光明吃乳鴿。

光明城有著名的「光明三寶」，其中之一就是乳鴒。（張浩維攝）

大仟里、藍鯨世界、歡樂田園 點圖放大看更多光明區的好去處：

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西麗線：2016年10月28日開通，連接深大麗湖站到太安站。

印象一：存在感低

存在感比較低的線，很多人坐上7號線的終點是西麗湖，一般去動物園才會坐上這條線。

深大麗湖到竹子林這一段，平時通勤的人較其他線少很多，很少出現擁堵的情況。而竹子林到太安這一段，幾乎每個站都是換乘站，線路還比較繞，除了去皇崗口岸，不會專門坐上這條線。

印象二：平均學歷最高的線

北半段線路靠近清華、北大、哈工大深圳校區，研究生含量高，車廂平均學歷高。美麗年輕的小帥小美多，一方面算是最青春靚麗的線，一方面因為學生總是穿着拖鞋和睡衣出門，而被稱最隨意的線。

印象三：都市傳說

7號線福鄰站，地點在皇崗口岸的管理區內，從7號線開通以來一直標暫未開通，這兩年直接從地圖上去掉了，像一個存在過的都市傳說。

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鹽田線：2020年10月28日開通，連接梧桐山南站到溪涌站。

印象一：郊遊快樂線

周末車廂自帶海鮮味，像一趟郊遊列車。有不少家長帶着小孩，帶着在沙灘上挖沙的工具。車廂上還會有細細的沙子，和鹹鹹的海水味道。

印象二：春晚機器人

爬完梧桐山下來的驢友，不是顫顫巍巍雙腿發軟的，便是通宵了一夜看日出精氣神被吸光了的。這些人走起路來，怎麼說呢，像在春晚舞台上表演的機器人。

鹽田線連接梧桐山南站到溪涌站（深圳微時光授權使用）

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梅林線：2019年12月8日開通，連接前灣站到文錦站。

印象一：阿聯酋航空

經過福田CBD、深圳灣萬象城等高端商圈，專運高消費群體。同時是市區看海線，可以去深圳灣看海鷗，算是一條市區內的度假線路。

印象二：大爺大媽買菜

去福田農批的大爺大媽，早上拉着個拖車和打工人們一起趕地鐵。大爺大媽們早上睡不着，超過60歲坐地鐵還免費，一天有大把的時間用來享受生活，睡眼惺忪的打工人還得給他們讓座。

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坂田線：2020年8月18日開通，連接雙擁街站到福田口岸站。

印象一：放長線釣大魚

站與站之間的距離很長，坐起來索然無味，也很少經過山海景點和知名商場，好像所有的鋪墊都是為了能夠去換乘大站——崗廈北，以及去福田口岸過香港。

印象二：華為奮鬥線

專門為華為設了一個站，沿線扎堆分佈着華為打工人，到大晚上還能看到被榨乾的打工人，帶着從公司食堂順回家的零食和飲料，眼神空洞地回家休息。

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機場線：2016年6月28日開通，連接碧頭站到紅嶺南站。

印象一：耳鳴線

是快速線之一，速度很快時乘客會有耳壓變化，耳膜適應不了的話便會耳鳴，可以低成本體驗坐飛機的不適感。

印象二：三哥綠皮火車

6點半便開始早高峰，早晚高峰如「3D人肉拼圖」，因為人擠人，緊急剎車的時候還能夠繃緊，完全倒不下去，又被稱為銅牆鐵壁線、站穩立定線，

同時，此線也讓人與人的關係變得更加曖昧，因為人和人的距離已經超出了正常的社交範圍，像罐頭一樣擠在一起。

印象三：雪國列車

連弱冷車廂的冷氣都非常足，走進去像進了冰箱的冷藏櫃，一秒速凍，頭頂的冷風一陣一陣，身上的雞皮疙瘩也一層一層。

印象四：牛馬中的戰鬥馬

在11號線上下車，做不了文明人，但凡講素質遵守規則的人都會上不去和下不來車。

在這條線上，也可以體驗到世界上最遙遠的距離——你從這一面車廂擠上來，貼在門上，而下車的門卻開在了對面，得穿過人潮到另一面下車，簡直是社恐地獄線。

印象五：機場快樂線

有商務車廂，從機場下來的帶着行李箱的打工人坐進商務車廂，有一種坐上低價高鐵的感覺。

印象六：換乘路程比命還長

經過很多地鐵大站，比如前海灣、車公廟、福田站、崗廈北。福田站，傳說中有32個出口，賊進站都得迷路的大站，在這些站上換乘也真是要了命。

機場線連接碧頭站到紅嶺南站。（深圳微時光授權使用）

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南寶線：2022年12月28日開通，連接松崗站到左炮台東。

印象一：無人駕駛左炮台沒炮，花果山沒猴，地鐵上沒司機，只有996的碼農。

印象二：西部打工人通勤救星

桃園站讓南山打工人的居住範圍擴大到老寶安區域，車廂在這至少下車換乘一半人。

早高峰的靈芝站，換乘通道比南海大道還堵，寶安、南山居民可通過12號線到達福田、前海，彌補了老寶安地鐵通勤的空白。

南寶線連接松崗站到左炮台東。（深圳微時光授權使用）

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東部快線：2024年12月28日開通，連接東角頭站到李松蓢站。

這條線建設時間很長，分三段建設，至今只通了深圳灣口岸站到高新中站一段，剩下兩段據說今年開通。

印象一：夢裏的「西麗高鐵站」

西部人民千呼萬喚13號線貫通運營，和西麗高鐵站正式開通，屆時就不用專門跑到深圳北去坐高鐵了，然而目前感覺遙遙無期。

印象二：科興人的天堂線

高新中站直接連接科興科學園，打工人無需再從深大站出來再步行一個風吹日曬的「死亡一公里」，也打破了「KK園區」晚上加班打車排隊到599號的盛況。

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坪山線：2022年10月28日開通，連接崗廈北站到沙田站。

印象一：自帶板凳

此線最多人自帶板凳，沒有座位，便創造座位。從沙田站出發，可以一路從坪山坐到福田，是坪山、惠州到福田通勤人的福音。

印象二：惠州中介快樂線

在惠州的房產中介常用線，經常接深圳的人去惠州看房。

印象三：夜貓戰神

車廂裏夜裏都是站神，半夜十一二點的最後幾班車都沒有位置，上車得收腹提臀，簡直是減肥列車。

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龍崗坪山線：2022年12月28日開通，連接園山西坑站到田心站。

印象一：深圳人充電站

最出名的站是大運中心，大部分人只有去大運看演唱會的時候才會坐上這條線，看一場最遠的演唱會，往心靈上充一次最滿的電。

印象二：低調幸福線

16號線車廂很空，速度也比較快，乘坐的體驗感相比其它爆滿的線路舒適太多了。日常如果是通勤，很幸福，一種低調的不為人知的幸福。

同時，這條線上還有一所很低調的大學——深圳技術大學，在城市的偏遠一角默默地耕耘學術。

龍崗坪山線連接園山西坑站到田心站。（深圳微時光授權使用）

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國展線：2021年12月28日開通，連接機場北站到會展城站。

印象一：漫展快樂線

終點是寶安國際會展中心，全程僅5站，發車時間長，要不是為了漫展不會專門跑一趟，但只要是專門跑一趟，必定是收穫滿滿。

印象二：無人駕駛打卡

深圳首條全自動運行線路，採用最高等級無人駕駛技術，可自動完成喚醒、休眠、開關門等操作，在駕駛車廂可以成為「星際穿越」的主角。

調侃歸調侃，不得不承認，深圳地鐵給我們的生活帶來了太多的便利，離開深圳地鐵，我們會變得多麼的寸步難行。我們會感嘆深圳地鐵的科技迭代，也驚呼於深圳地鐵的上天下海，每當坐在深圳地鐵上時，我們觀察這車廂裏的每一分世相。所以，你對深圳地鐵的印象是什麼樣子的？你常坐的那一條線路，是否有你專門起的愛稱？

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