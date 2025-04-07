「量產唱作歌手」心臟病淡出樂壇「等死」　10年後突傳這驚人消息

台灣歌手TANK（呂建忠）長年飽受先天性心臟疾病所苦，為此淡出舞台與螢光幕將近10年。



去年在他台北舉辦巡演後又消失，沉寂半年，7日他宣布去年11月21日接受腦死者捐贈器官，醫生動了12小時的「心肝同期聯合移植手術」，挺過復健期，他開心寫下：

我的生命沙漏倒轉了。我，重生了！

台灣歌手TANK呂建忠（IG@tank_lu_official）

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TANK透露2024年3月末病情日益嚴重，甚至影響到日常生活，在結束台北、高雄巡演後，病情更是急速惡化：

醫生告訴我「情況不容樂觀」，結束巡演，我的身體以意想不到的速度開始崩潰，先是心臟開始衰竭，肝臟也隨之惡化。8月我出現發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立。11月初，我吃不下任何東西，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題。

TANK一度沮喪與醫生、老闆商量，想回到家人身邊，度過最後的時光。

所幸，TANK在去年11月21日接受腦死大愛者捐獻器官，在各方配合下完成了「心肝同期聯合移植手術」：「手術整整持續了12個小時，把我從死亡線上拉了回來。我的生命沙漏倒轉了。我，重生了！」TANK順利挺過手術，成為中國首例。7日他宣布走出了醫院，「身體已經基本康復。」他再次感謝給了他第二次生命的大愛捐贈者：「我會把這份遼闊深遠的善意，生生不息地傳遞下去。我為我而活，也為你而活！」

TANK也感慨的說：

曾經我無數次痛恨，為什麼命運對我如此的不公平。因為心臟病，我在最好的年華離開了無比熱愛的音樂舞台。因為心臟病，至親至愛的姐姐離開了我。而如今的我，比任何時候都釋懷，也比任何時候都懂得「活著」的意義。

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