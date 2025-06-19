打拐志願者上官正義舉報磚廠控制殘障者　無薪日做12小時全年無休

周三（18日），著名打拐志願者上官正義發現，河南開封祥符區袁坊鄉安平磚廠有數名疑似殘障人員被控制，從事苦力工作，因而報案。周四（19日），他稱當地警方已介入調查。



上官正義透露，有網友日前提供線索，稱疑似有殘障人員被控制在袁坊鄉安平磚廠做苦力。他於是按照線索來到袁坊鄉安平磚廠，結果見到磚廠內有多名言行異常的男子正將打捆的磚塊搬運到運輸車上，其中有人能說出自己的名字或姓氏。

有現場工人透露，這些男子其實是殘障人員，日常有工頭看管。一名知情者說，殘障的工人是外地人，他們五六個人裝一車磚要兩個小時左右，分為兩班，每個班12個小時。而且，這些人全年無休，每天工作12小時卻沒有工資。上官正義透露，有工人對他說，磚廠粉塵大，磚塊溫度高得燙手，該工作又髒又累，因此「身體健全的人不會來幹」。

工人稱該工作又髒又累，「身體健全的人不會來幹」。（極目新聞）

了解相關情況後，上官正義立即向警方報案並提供了證據。警員隨後趕到磚廠處置，將數名疑似殘障的工人和其他工人、部分工頭帶走詢問，期間有工頭逃離磚廠，被連夜追捕。據警方指，在安平磚廠發現的外來人員多達17名。祥符區一名官方人士周四稱，當地高度重視案件，連夜調查，經初步排查，已確認上述外來人員的身份，他們來自多個省份。

目前，殘障工人已被臨時安置。後續，當地會安排這些殘障工人檢查身體，對他們的殘障狀況進行鑒定。另外，當地還連夜對安平磚廠附近其他的磚廠進行了排查。

據天眼查APP信息，袁坊鄉安平磚廠成立於2008年，是一家從事非金屬礦物制品業為主的企業，經營者為王某某。然而，該磚廠已註銷營業執照，日期和原因不明。