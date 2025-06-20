內地首個「寵物」本科專業今年開始招生　專注貓狗等伴侶動物

近日，中國農業大學宣布在其動物科學技術學院設立全國首個「寵物」本科專業，專業方向為「動物科學（伴侶動物）」，其專注於貓、狗、馬等伴侶動物，畢業生可能會進入相關的寵物企業工作。



根據學校的招生計劃，今年將招收兩個班共50名學生。該專業的學制為四年，學生第一年在北京學習，後三年則在位於山東煙台的中國農業大學煙台研究院進行學習，畢業後授予「農學學士學位」。

中國農業大學於2004年成為「985工程」重點建設的高水平研究型大學。學校的動物科學技術學院早在2020年就成立了國內首個伴侶動物科學系，為該專業的設立奠定了基礎。

專業方向為「動物科學（伴侶動物）」。（極目新聞）

與傳統的動物科學專業不同，伴侶動物方向的課程將更專注於貓、狗、馬等伴侶動物的營養、飼料、新品種培育和行為等領域。學院的一名工作人員表示，伴侶動物專業的畢業生將更有可能進入寵物企業和馬術俱樂部等行業，就業方向相對廣泛。

目前，中國註冊的寵物相關企業已超過50萬家，顯示出寵物產業的快速增長。動物科學技術學院副院長劉國世指出，對於具備伴侶動物科學知識的人才需求正在穩步上升，包括高校、科研機構和相關政府部門。

據了解，該專業的錄取分數線尚未確定，招生辦公室建議有興趣的學生參考往年的錄取情況。對於希望進一步深造的學生，動物科學技術學院的保研率達到30%，並提供相關碩士課程。