為拍打卡美照？青海遊客赤腳踩入鹽湖　景區人員警告：會死人

近日有遊客在青海察爾汗鹽湖的景區，不管警告標示，赤腳踩入湖內拍照，網民拍影片發文後引發熱議。



景區表示，現場周邊設有兩塊「嚴禁下水」警示牌，交通車下車點也設有喇叭循環播放勸導語音。工作人員指出，察爾汗鹽湖水體為高濃度鹵水，腐蝕性強，若不慎跌倒遊客不小心吞入鹽水，可能危及生命。



景區工作人員也解釋，當時應是因為人員在其他區域巡查，未及時發現情況，才導致遊客下水。發現情況後，工作人員已於第一時間進行勸阻，引導遊客上岸。



據內媒報道，有網友17日發布影片顯示，數名遊客赤腳踏入察爾汗鹽湖中央取景拍照，引發網民討論。景區工作人員18日也重申，無論赤腳或穿鞋套皆不得進入湖水區域，景區已進一步提升巡邏頻率。

據了解，青海察爾汗鹽湖因日照充足、水分蒸發劇烈，湖面鹽分高度結晶，形成厚度可達20米的堅硬鹽蓋，呈現出獨特的地貌景觀，吸引眾多遊客前往拍照打卡，被稱為是青海的「天空之鏡」，每年吸引許多遊客前往打卡。

青海鹽湖鹽儲量500億噸 可供全人類吃1千年

據內媒報道，察爾汗鹽湖是中國最大的鹽湖，地處青海柴達木盆地，面積超過5800平方公里，南北寬20至40公里，東西長160多公里，鹽層厚度最淺2米、最厚20米，鹽儲量在500億噸以上。

500億噸鹽儲量是怎樣的概念？若搭建一座厚6米、寬12米的「鹽橋」，可以一路從地球搭到月球。

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據了解，青海鹽湖的所在地柴達木盆地幾億年前曾是汪洋大海，由於地殼運動導致海水變遷，而形成柴達木盆地中大大小小百多個湖泊，經過長時間的蒸發，湖內高濃度的鹵水逐漸被結晶成鹽粒，厚厚的鹽層底下是鹵水，幾年後又重新結晶成鹽。

新中國成立後，地質團隊到柴達木探測，結果發現鹽湖鹵水除了鹽之外，還有鎂、鋰、鈉、碘等數十種礦物質，鹽湖的全部開發價值達到12萬億元人民幣。