2男1女登青海玉珠峰遇難　疑在冰川區滑墮　當地：未經申請報備

綜合內媒報道，4月14日，有網民發帖稱，3名登山者在青海玉珠峰南坡失聯超過24小時。4月15日，青海省體育局表示，經過8個多小時的搜救，已於14日晚上7時左右發現3名登山者的遺體，目前正將遺體搬運下山。



網友求助貼。（上游新聞）

救援隊。（上游新聞）

4月14日，有網民求助稱，青海玉珠峰南坡有3名登山者失聯已超24小時。發帖者表示，3名登山者「毒」「喻」「小蝶」在玉珠峰南坡（海拔6178米）失聯，最後信號點出現在海拔5600米處。

青海2男1女登玉珠峰遇難。（讀特新聞）

青海2男1女登玉珠峰遇難。（讀特新聞）

有本地戶外博主表示，目前玉珠峰還未開山，失聯3人都是20多歲，屬於自主登山，「據說女孩子還是大二的學生。」

據青海省冬季項目和戶外運動管理中心負責人消息，4月14日上午11時，青海省體育局委派青海省登山協會高山救援隊一行8人前往玉珠峰救援。

青海2男1女登玉珠峰遇難。（讀特新聞）

經8個多小時的搜救，4月14日晚上7時許，在玉珠峰東南山脊海拔5600米處發現3名失聯人員。經探測3人已無生命體徵，後經確認死亡人員為2男1女，王某（男，寧夏籍），喻某某（男，甘肅籍），張某某（女，甘肅籍）。目前正進行遺體搬運工作。

據《新京報》報道，3名遇難者疑在冰川區滑墮，「高山鞋都摔倒了」。

登山路線。（上游新聞）

曲麻萊縣相關部門負責人表示，初步了解，此次的登山人員未經申請報備，繞過玉珠峰登山關卡私自上山，發生事故。因玉珠峰山上沒有手機信號，影響救援進度，目前，人員遇難原因還在進一步核實中。

公開資料顯示，玉珠峰又名「可可賽級門峰」（意為危險美麗的少女），海拔6178米，是崑崙山脈東段最高峰。