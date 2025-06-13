羅帥宇熱搜第一　衛健委：醫務人員違背醫德，損害患者權利零容忍

2024年中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，資料多達11119頁，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件，事件引發內地網民高度關注，更登上微博熱搜第一。



國家衛生健康委等14部委則在今日（13日）宣布聯合印發《2025年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》，共分為4個部分15項內容。



實習醫生羅帥宇舉報器官販賣墮亡 黑醫錄音曝光：錢不到位就切掉

其中提到，重點打擊網絡「醫托」、違規發佈醫藥廣告，以及假借醫學科普或會議活動等「引流」「帶貨」、偽造編造變造在職或離退休行業人員視頻營銷牟利等不法行為。建立完善懲治涉醫互聯網違法違規行為多部門協同查處機制。當中也提到，對個別醫務人員違背醫德、敗壞醫風，損害公共利益、患者權利和行業形象的要「零容忍」，嚴肅處理，引發內地網民關注。

據內媒報道，該工作要點分四大部分，包括「一、全面強化糾風工作頂層設計；二、持續深化醫藥購銷領域治理；三、系統糾治醫療服務亂象；四、扎實推進保障落實工作」

據此前報道，2024年5月8日，中南大學湘雅二醫院（以下簡稱「湘雅二醫院」）實習醫生羅帥宇墜樓身亡，其電腦數據中存在多筆轉賬記錄及醫療腐敗相關舉報材料，當中更疑似涉及器官販賣黑色產業鏈，更牽扯到此前也在該醫院任職的黑心名醫劉翔峰，事件因此引發廣泛關注。

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