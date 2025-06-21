北大「韋神」就餐遭「貼臉拍攝」、「圍堵跟拍」　網信辦出手整治

今年高考第一天（6月7日），正在北京大學任教的韋東奕、被網友尊稱為數學天才的「韋神」在抖音開設帳號並發布影片和網友打招呼，雖然只有短短3句話，粉絲數極速突破千萬。不過近日，韋東奕在食堂就餐遭多人輪番拍攝，不少網友表示畫面令人窒息，引發社會高度關注。對此，網信部門第一時間開展核查。



韋東奕在食堂就餐遭多人輪番拍攝，不少網友表示畫面令人窒息。（影片截圖）

韋東奕在食堂就餐遭多人輪番拍攝，不少網友表示畫面令人窒息。（影片截圖）

「網信北京」微信公號周六（21日）發布文章，指「貼臉拍攝」、「圍堵跟拍」等侵擾行為，引發媒體與網民強烈譴責，公眾呼籲守護人才安靜的學術環境。

自6月初韋東奕開通網絡賬號以來，針對假冒仿冒其賬號吸粉引流、惡意營銷牟利等亂象，北京市網信辦迅速部署，指導抖音、快手、微博等網站平台依法依規、從嚴從快處置，累計清理違規賬號超5000個。針對近期「自媒體」跟拍盯拍、惡意蹭熱行為，網信部門第一時間開展核查，督導屬地網站平台全面排查、分類處置，堅決鏟除無底線博流量土壤。截至目前，已集中清理盯拍蹭熱等信息4699條，關停違規直播間32個，對740個實施惡意拍攝、歪曲解讀的「自媒體」賬號採取禁言、限制營利、關閉等處置措施。

網民為韋東奕抱打不平。（微博）

文章最後指，「自媒體」治理是淨化網絡生態的系統性、長期性工程。北京市網信辦將持續深化專項整治，強化常態化治理，加強部門協同聯動，線上線下一體打擊違規行為。同時，指導屬地平台完善長效管理機制，引導「自媒體」創作者樹立「正能量才是大流量」理念，共同營造風清氣正的網絡空間。

韋東奕早年接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。（網絡圖片）

學生直指上韋東奕的課感到很頭痛，因為實在是「太難了」。（上游新聞）

韋東奕1991年出生於山東濟南，浙江東陽人，讀高中期間曾在第49屆、50屆國際數學奧林匹克競賽連續兩次以滿分成績獲國際金牌。

北大數學系官網顯示，韋東奕高一時破格進入數學奧林匹克國家集訓隊，在奧數班學習一年後，得到了代表國家參加第49屆IMO國際數學競賽的機會，還在這含金量極高的比賽中取得6道大題全對，滿分的驕人成績。一戰成名的他之後衛冕第50屆IMO，並以1:7的時間比擊敗7歲自學微積分、12歲拿到IMO金牌的數學競賽史傳奇陶哲軒。

「韋神」在抖音開設帳號發布影片和網友打招呼。（抖音）

成為北大學子後，韋東奕又以一己之力於2013年丘成桐數學競賽中，在五個競賽科目斬獲四個金牌，並攬下丘成桐大學生數學競賽個人全能獎。

2010年他被保送至北京大學就讀，2019年畢業後留校任教。2017年12月起在北京國際數學研究中心進行博士後研究，2019年12月起任北京大學助理教授。