清華施工伐樹砸斃外校58歲女教授　校方：校外企業違規作業

6月15日，清華大學校內伐樹導致一名途人被砸，送院後不治。事發5日後清華大學通報事件，指是校外企業於校內焊接館附近違規進行枯樹移除作業肇事。據內媒此前報道，死者是北京語言大學國際經濟與貿易系主任張愛玲，年僅58歲。



網傳事發現場。

網傳事發現場。（影片截圖）

6月15日，有網傳消息指，一名女教授在清華大學探望女兒時不幸被樹木砸中，送院後不治。據媒體報道，死者是北京語言大學國際經濟與貿易系主任張愛玲，追悼會已經舉行。

據《南方都市報》，有一名目擊者表示，事發時，其正在清華校園內，看到了已被砸倒在地上的張愛玲，旁邊有人撥打120。張愛玲的女兒也在現場，張愛玲接受急救時，她女兒在旁喊「媽媽，媽媽，快醒過來」，救護車到現場後其女兒隨行。

其表示，聽說事發地當時有砍樹施工，但其注意到，現場並沒有拉警戒線，附近僅放置了一塊施工提示牌。

網傳事發現場。

據北京語言大學網站介紹，張愛玲，女，1967年生，對外經濟貿易大學經濟學博士，北京語言大學商學院教授，中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會理事。

張愛玲教授。（截圖）

張愛玲教授。（截圖）

張愛玲教授。（網上圖片）

6月20日，清華大學發佈情況通報：6月15日17時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業於校內焊接館附近違規進行枯樹移除作業，樹木倒下砸中一名路過的校內人員家屬。傷者被立即送往醫院搶救，經全力救治無效不幸去世。