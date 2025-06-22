四川稻城亞丁景區捨身崖因暴雨垮塌　遊客：離死亡最近的一次

綜合內媒報道，6月21日下午17時左右，位於四川甘孜州的稻城亞丁景區「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌。截至21日10時，所有被困遊客全部安全下山。



現場。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，有遊客表示，他在到達牛奶海附近時因暴雨返程，過了牛奶海驛站不久，就聽到了巨大的聲響。「一開始以為是打雷，然後一轉彎就看到路沒了。」該網民形容：「離死亡最近的一次，我上來的時候在塌方的地方睡過覺，就在塌方前一個半小時。」

遊客描述經歷。（小紅書）

遊客描述經歷。（小紅書）

事後該名網友被救援隊帶下山，還有遊客表示，他們一行七八個人被困在了塌方處，後來也被救援隊救了出來。

2024年11月2日，四川甘孜州，金秋時節，稻城亞丁景區，野生岩羊在雪山下覓食。（視覺中國）

據《央視新聞》消息，6月21日17時10分許，四川甘孜州稻城亞丁景區內，「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌。山石夾雜着泥土、樹木等傾瀉而下，將景區道路「淹沒」，有部分遊客被困山上無法下山。

稻城亞丁景區啟動應急預案，派出救援隊協助遊客下山，截至21日10時，所有被困遊客全部安全下山。22日0時10分，稻城亞丁景區發佈公告稱，受連續強降雨的影響，稻城亞丁景區內「金剛挑戰線」捨身崖區域發生垮塌，存在嚴重安全隱患，已不具備遊覽條件，暫停開放「金剛挑戰線（長線）」，恢復開放時間另行通知。