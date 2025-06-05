美甲小心！女子觸覺鈍化不知手指被門夾 發現時「指頭已斷掉」
撰文：中天新聞網
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愛做美甲的女性要注意了。
四川省成都市一名女子，因美甲過厚導致手指感知遲鈍，導致她在家中不慎被門夾到，竟毫無知覺，發現後左手無名指末節竟已斷裂。
醫生表示，指尖滿布神經末梢，若遇危險會縮手反射，但過厚的指甲恐延誤反應時機。
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綜合內媒報道，這起事發生於5月底，女子劉佳在家中關門時，左手無名指被門夾住，導致皮膚破裂、大量出血，指尖當場離斷。她事後表示，意外發生時自己幾乎沒有明確的觸感，導致未能及時縮手。
她指出：
我當時確實碰到了門框，但那種感覺很模糊，不像平時那麼尖銳、清晰，等我反應過來想縮手時，已經來不及了。
劉佳說，她熱衷做美甲，這次事發前剛做較厚的光療指甲，萬萬沒想到竟會影響感覺神經。所幸醫生緊急為她手術，接回斷指，目前恢復情況穩定。
醫生表示，手指末端尤其是指甲下方區域，布滿了人體最密集的神經末梢，是感知外界刺激的「前哨站」：
這些部位有大量傳遞觸覺、壓覺、痛覺與溫覺的神經感受器，當手指即將接觸到危險時，會第一時間發出信號，觸發縮手反射。
醫生指出，但這些神經的敏感度若被外物覆蓋：
如過厚的指甲，可能就會延誤反應時機。
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