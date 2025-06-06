湖北68歲失智翁精神病院治療 慘遭病友挖出眼球致失明
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，湖北一名王姓男子稱，2024年9月，其父在精神病院治療認知障礙症時遭病友將眼球摳出眼眶，導致左眼視力模糊，右眼失明。醫院表示，建議患者家屬走司法途徑維權。
據湖北王先生描述，2024年9月，其68歲的父親因認知障礙症在黃石市精神病醫院住院治療。事發時閉路電視畫面顯示，王先生的父親被綁住雙手，但另一位患者只被綁住了一隻手，該患者翻身下床，攻擊王先生的父親，將其眼球摳出。
相關護理記錄顯示，其父右眼球凸出眼眶外，左眼有少量鮮血流出，事故導致其左眼視力模糊，右眼失明。有知情人表示，王先生父親被襲擊時護工曾到場阻止，隨後又離開，兩名當事人均無民事行為能力，精神病醫院應承擔事件主要責任。
目前王先生正在就後續賠償事宜走司法途徑，但因父親患有老年性痴呆，司法鑑定認定存在一定困難。
黃石市精神病院周醫生表示，病人受傷後醫院方面將其送往武漢治療，整個科室也受到了相應處分，「一起扣了幾萬塊錢」。醫院表示，建議患者家屬走司法途徑維權。
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