有片｜河南八旬翁水中跌倒掙扎不起　民警目擊卻無動於衷被免職

河南周口市有市民反映，父親因家中水浸撤離時，失足跌倒在水中，現場民警明明目擊整個過程，卻未上前攙扶，父母最終在鄰居的協助下撤離到安全地方。6月21日，太康縣公安局有關負責人稱，涉事民警已被免職。



影片顯示，老翁不慎摔倒後，一名持拐杖的婦人立即上前試圖扶起他，兩人掙扎了一分鐘左右才站起，但向前走幾步後，老翁再次跌倒。事發時有民警站在不遠處，老翁在水中掙扎時，民警還往老人的方向觀望，但並未上前攙扶。

老人因家中水浸撤離時，失足跌倒在水中。（影片截圖）

老人跌倒在水中，民警目擊整個過程，卻未上前攙扶。（影片截圖）

老人跌倒後，其妻立即上前試圖扶起他。（影片截圖）

老婦曾望向民警方向，希望對方幫忙，但未獲回應。（影片截圖）

河南周口市太康縣王集鄉葛崗村的馮先生反映，6月19日下午，因家中水浸，其父母撤離時，83歲的父親不慎在水中跌倒，母親立即上前拉起，「我媽媽也在水裏，就上去拉。老人年紀大了，一下子拉不起來。兩名警察在邊上不遠，說慢點慢點，但就是不過去拉一把」。

馮先生稱，現場民警未上前攙扶，父親後來在鄰居的幫助下爬起，「看到老人有危險了，你起碼要過去攙扶一下，但他們無動於衷」。他表示，自己和其他家人長期在外地打工，只有80多歲的父母在家中居住。目前，父母的身體狀況尚可，但「腿有點痛，頭也有點不舒服」。

兩人掙扎了一分鐘左右才站起，但向前走幾步後，老翁再次跌倒。（影片截圖）

兩人掙扎了一分鐘左右才站起，但向前走幾步後，老翁再次跌倒。（影片截圖）

鄰居後來上前協助兩名老人離開。（影片截圖）

6月21日，太康縣公安局有關負責人介紹，事發後，該局高度重視，立即成立由治安、督察等部門組成的調查組，專門了解馮先生反映的情況。經查，馮先生反映的情況基本屬實。

鑑於涉事民警魏某領是王集派出所教導員，目前已對其作免職處理，接受進一步調查；同時，給予輔警李某飛政務警告處分。此外，公安機關專門派人與馮先生及家屬取得聯繫，充分溝通聽取老人訴求，爭取馮先生和家屬的諒解。