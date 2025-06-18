有片｜山東鎖匠慘變討債工具？ 收數公司竟教唆：罵老人，淋紅油
撰文：林芷瑩
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6月17日，山東濟南一名鎖匠在網上稱，有人打電話讓其上門開鎖，等他到住戶處核實後，才發現當初致電者竟是收數公司的員工，目的是騷擾債務人的家屬。
影片顯示，鎖匠敲開住戶的家門，發現屋內只有兩名長者，但他們對開鎖一事一無所知，並表示家中門鎖並無問題。隨後，鎖匠致電當初讓他上門開鎖的人詢問有關情況，結果對方說出兩位長者女兒的名字，並直言她欠錢不還，讓老人家還錢。
此時，鎖匠才明白自己被利用，並與收數公司的員工發生爭吵，對方還在電話中稱「你實在不行你罵老太太兩句，要不給她門上潑點油漆」。最後，鎖匠到派出所求助，警方工作人員向收數公司的員工予以警告。
《極目新聞》報道，鎖匠王先生介紹，自己平時會記錄工作中的見聞，並上傳到網上分享。他直言，這次經歷讓他非常氣憤，自己是在不知情的情況下被哄騙上門，被催債的人「當槍使了」。
王先生稱，上門開鎖一般不會提前收訂金，而是等工作結束後再收錢。「為了開鎖我跑了 10 公里，前後耽誤了至少一個半小時，最後對方連跑腿費也沒給我」。
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