火車還能等人？吉林司機探頭等待背娃老人　網民感動稱暖心

《人民日報》報道，近日，一列綠皮火車停靠在地處吉林省白山市松樹鎮的青溝子乘降所，等待背着孫子的老奶奶上車。司機探出頭確認老奶奶有沒有上車的瞬間，感動不少網民。



司機探出頭確認老奶奶有沒有上車。（影片截圖）

影片顯示，一名老奶奶背着孩子在雪地上慢慢行走，而火車司機和乘務員都在等她上車。影片被放到網絡上之後，不少網民感動，表示：「太暖心了，火車還能等人！」

網民評論。（新華每日電訊）

據介紹，4245次「慢火車」每日開行一趟，6點22分從通化站始發，12點19分到達終點站長白山站。據國鐵瀋陽局長春客運段介紹，這趟列車沿途停靠5個車站、8個乘降所。乘降所作為不設站台的臨時停車點，列車通常在此停車1分鐘。

4245次「慢火車」。（人民日報）

通化車務段松樹鎮站站長翟慶勝表示：「4245次列車是便民慢火車，方便偏遠地區民眾出行，雖然平時旅客少，但只要旅客到了乘降所，哪怕只有一個人，我們都會等他上車。」