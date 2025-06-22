福州95後KOL自製荷葉面罩防曬：除了臉哪都黑　網民戲稱似隻蚊

為了抵擋太陽的侵害，市面上有不少防曬產品，包括太陽油、防曬衣、臉堅尼等，但近日有福建平潭的KOL為了防曬竟就地取材，戴上自製的荷葉防曬面罩，迅速爆紅。



《瀟湘晨報》報道，KOL小尹是一位95後，福建福州人，目前在平潭經營一間民宿。他介紹，6月20日，平潭的天氣異常炎熱，「本來是準備敷面膜出去的，正好看見了有荷葉，就覺得可以扣兩個洞，天然的，不要錢，每天都有資源不斷」。

福建平潭的KOL就地取材，戴上自製的荷葉防曬面罩。（影片截圖）

小尹平日會在各景點直播，當日剛好順路帶上其中一位住在民宿的遊客出門。他不僅自己動手製作荷葉防曬面罩，還貼心地為坐在車後座的遊客提供同款面罩。

小尹表示，他戴的草帽兩邊有繩索，「我把荷葉面罩固定在上面，非常牢固。防曬效果超級好！現在除了臉白，其他地方都是黑的」。

網民笑言，戴上荷葉防曬面罩的小尹「好像一隻蚊子」。（抖音）

福建平潭的KOL就地取材，戴上自製的荷葉防曬面罩。（影片截圖）

小尹自製的荷葉防曬面罩十分獨特，引起網民熱議。有人調侃小尹沒有切除荷葉根莖，「看起來像隻蚊子」、「現在社會的包容度太高了，蚊子也能騎電動車了」，也有人覺得這種就地取材的防曬方式既有趣又聰明。