清華大學也要打假？浙江「分院揭牌」現場驚見冒牌院長

有內地網民6月22日向媒體舉報，一篇由「海寧上川商務發展有限公司」所屬公眾號發表的文章《清華大學經管學院浙江分院正式揭牌 賦能浙企高品質發展》中，竟出現一名冒名為「清華大學經管學院院長」的男子「曹玉磊」。文章聲稱他在浙江海寧出席揭牌儀式並代表清華大學簽約，引發公眾質疑。經清華大學官方查證，校方從未聘用該人，亦無「曹玉磊」其人，證實整宗事件為冒充清華名義行事。



內媒《澎湃新聞》報道，該活動以「集眾智 聚眾力 謀非凡未來」為主題，來自清華大學及企業界的代表出席，共同見證這一推動區域經濟發展的重要時刻。「儀式中，清華大學經管學院院長曹玉磊與桐生文化董事長陶雲峰完成戰略簽約與分院授牌。新疆分院院長任玉琳等嘉賓現場分享跨區域合作經驗，強調智庫聯動價值。」

不過，有網民質疑指出，清華大學經濟管理學院院長向來是知名經濟學家、文科資深教授白重恩，從未聽聞有「曹玉磊」接任院長一職。

對此，內媒《澎湃新聞》記者22日晚間從清華大學權威管道證實，「清華大學經管學院院長曹玉磊」並非真實身份，目前清華經管學院的院長仍為白重恩教授，該學院教職工名冊中並無「曹玉磊」此人。

記者進一步檢索發現，名為「曹玉磊」的人近期多次以「清大經管學院院長」或「清華大學經濟管理學院院長」的身分公開現身各類活動。

例如，浙江保安網一篇文章提到，嵊州市中誠保安服務有限公司於今年4月28日發布消息，稱「清華大學經濟管理學院執行院長曹玉磊一行蒞臨嵊州市中誠保安服務有限公司考察指導工作，受到了公司領導的熱烈歡迎」。

縱橫浙江的北京清華大學經管學院長曹玉磊是假的。（澎湃新聞）

另一篇題為《清大高級工商管理建築業總裁研修班春季班開學典禮圓滿收官》的文章中，「曹玉磊」又以「清大經管院長、清大經管同學會會長」身份致辭，該培訓課程標榜學費高達人民幣62000元，招生對象為建築與工程行業的企業負責人。

此外，在「百度知道」網站上還有一則問答，直稱「曹玉磊是清華大學經管學院執行院長，受清華大學的聘用，兩者屬於受聘關係」。