央視曝內地防曬衣造假亂象　防曬系數任填　三無產品年銷逾30萬件

央視8日（周日）的報道曝光內地防曬衣市場亂象，報道指部分防曬衣的實際防曬效果遠不達標，甚至存在嚴重的虛假宣傳問題。有在網上年銷30萬件的防曬衣其實是「三無」產品；有防曬衣工廠負責人更直言，產品的防曬數值可以隨便填寫，消費者不會真的拿去檢測。



央視曝光內地防曬衣市場亂象，報道指部分防曬衣的實際防曬效果遠不達標，甚至存在嚴重的虛假宣傳問題。（央視）

這些防曬衣很多都是通過網絡平台的直播間賣出。（央視）

這些防曬衣很多都是通過網絡平台的直播間賣出。（央視）

這些所謂的防曬衣未標註產品名稱、廠名、廠址等信息。有加工廠的負責人強調數值可以隨便填寫。（央視）

這些所謂的防曬衣未標註產品名稱、廠名、廠址等信息。有加工廠的負責人強調數值可以隨便填寫。（央視）

報道指，這些防曬衣很多都是通過網絡平台的直播間賣出。通常主播們會宣稱防曬衣採用 「核心降溫技術，觸感冰涼科技」，可「高效防曬、多次水洗防曬指數不減」，並且還會曬出檢測報告等相關材料驗證其說法。

依據內地標準，當產品的紫外線防護系數（UPF）大於40，且長波紫外線（UVA）透過率小於5%時，可稱之為 「防紫外線產品」。但徐州海諾服飾有限公司一名工作人員透露，在其公司銷量領先的一款防曬衣，實際紫外線防護系數僅為「30+」，但在電商平台的宣傳中，卻聲稱達到「50+」。成人款、兒童款防曬衣均是如此。

報道又指，在江西上饒的信豐服裝加工廠，這裡所生產的防曬衣不僅未標注產品名稱、廠名、廠址等信息，防曬衣包裝袋上印著 「UPF50+」的標識。公司負責人強調消費者不會真的拿去檢測，所以數值可以隨便填寫。

該公司還提供 「私人定制」 服務，可根據客戶需求，隨意定制外包裝袋上的防曬指數標識。可就是這些「三無」（無生產廠家等資料）防曬衣，最暢銷的一款年銷量竟高達30多萬件。

報道又稱，那些為假防曬衣做「背書」的檢測報告則來自部分非法機構。報道稱，這些機構宣稱無需實際送檢，就能直接出具檢測報告。