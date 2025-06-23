民營救護車800公里收費2.8萬家屬質疑收費　網民反送醫院錦旗？

據此前報道，來自江西的唐先生6月16日向內媒爆料指，他4月將身患重症的孩子從江西省兒童醫院轉運至上海某醫院時，800公里的路程被「民營救護車」司機收費2.8萬元人民幣（下同），且沒有說明價格明細，也未收據，甚至費用都是轉入個人賬戶。



事件持續引發爭議，網民意見兩極，有人向涉事的江西省兒童醫院送錦旗，認為是「為搶救生命突破程序限制」，亦有人質疑收費是否合理。



民營救護車800公里收費2.8萬惹質疑

據《潮新聞》報道，來自江西的唐先生透露，4月4日，他的孩子入住江西省兒童醫院心臟中心接受治療，但情況未有好轉，反而越來越嚴重。8日晚，主治醫生建議孩子轉院治療，唐先生於是提出前往上海的醫院進行治療，並讓主治醫生幫忙聯繫救護車轉運。

當晚10時，一輛救護車前來醫院接他們，車內有兩名司機，其中一名司機和唐先生確認了目的地醫院信息以及小孩病情後，直接告訴他轉運費用2.8萬元。

唐先生的母親曾詢問司機收費依據，但未獲回應。由於情況緊急，一家人在上車前通過微信轉賬的形式向其中一名司機支付了1.4萬元的預付款，翌日清晨抵達上海後再向另一名司機支付了餘下的一半尾款，不過兩名司機全程未向唐先生開具發票或收據。

官方通報指收費不合理

6月18日，江西省衛健委對此事發佈通報，江西省兒童醫院無符合跨省轉運條件的救護車，在診治醫生聯繫了贛醫醫院救護車後，醫院派出了兩名醫護人員隨車護送，並攜帶使用ECMO（體外膜肺氧合）等相關搶救設備和藥品。

經過調查發現，救護車所有方南昌贛醫醫院存在收費不合理等問題，已經責令其退回了不合理收費，並暫停醫療轉運服務，下一步將對此事進行進一步調查核實。

司機沒有說明價格明細，甚至費用都是轉入個人賬戶。（潮新聞）

網民意見兩極

事件引發爭議，網民意見兩極。有人認為醫院雖然是違規操作，但是「為搶救生命突破程序限制」：「嫌貴可以不用，但不要把救援通道堵死，尤其是利用完再堵死。」「本來就是醫生冒着違規的風險幫你想辦法，覺得貴就別坐。」「不好意思，確實這波站救護車這邊！」

但也有人認為收費並不合理：「把費用明細發出來再下結論吧」「生命無價！只是在這個基礎上應該有個收費的標準和明細吧！有質疑也是很正常的」「這麼說吧，醫生是好心幫協調資源，奈何資源太黑。」。

江西省兒童醫院的工作人員表示，網友的意見將會反饋給領導和相關人員，「確實現在有很多網友送了錦旗以及相關東西，也有不少人打電話來關心這件事，我們很感動也非常感謝，也希望網友們能給醫務人員足夠的空間，他們也需要繼續工作。」