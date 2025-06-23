四川某小學被指採購劣質臭肉　官方：食材已封存，檢測結果待出爐

6月23日，網傳四川自貢市富順縣華英實驗學校購買劣質豬肉供學生食用，大批家長到學校要求校方解釋。縣教育體育局通報稱，市場監管部已對原輔料就地封存，目前自貢檢驗檢測院正在檢驗檢測。



《潮新聞》報道，有學生家長稱，有兩位家長在學校看到劣質豬肉，便拍照並發送到聊天群，許多家長聞訊後趕到學校了解。

不少家長稱，學校採購的肉發出臭味，有些還疑似是淋巴肉，「有些家長說自己孩子此前經常回去說肚子痛，一開始沒當回事，沒想到在學校吃這樣的肉」。還有家長反映，學校老師和學生吃的肉並不一樣，「老師吃的裝袋子裏，是好的」。

有家長反映，學校老師和學生吃的肉不同。（影片截圖）

家長稱，放在地上的是學校讓學生進食的排骨。（影片截圖）

富順縣華英實驗學校楊姓老師回應稱，事發在富順縣華英實驗學校海棠校區，相關部門已經採集豬肉樣本並送往自貢市檢測，「首先從味道上來說，（肉）肯定是沒問題的。到底是什麽情況，就需要市裏出了檢測結果在知道，我們解釋也是無力的。需要官方檢測，看結果」。

楊老師介紹，學校的食材是由教體局統一指定的公司配送，每天早上學校會有多名老師和食堂人員監管收菜，他們不僅要看還要聞，但凡有一、兩塊不好的都會要求調換，「我們退了很多次，蔬菜、肉食不太好的就算一塊、兩塊，我們都要挑出來。今天這個事情，我們的收菜人員正在收鵪鶉蛋，還沒有輪到肉食，所以肉根本就沒有簽收，我們還沒有驗貨」。

用膠袋裝起的豬肉則是提供給老師食用。（影片截圖）

家長反映，學校採購的肉發出臭味。（影片截圖）

家長反映，學校採購的肉發出臭味。（影片截圖）

針對家長反映老師和學生的食材不一樣的問題，楊老師予以否認，並稱學生與老師吃用的菜式是一模一樣，「一起吃飯，一個鍋裏炒出來的」。

富順縣教育和體育局相關工作人員稱，有問題的肉類已經送檢，「平時這個學校飯菜的質量是沒什麽問題的，從來沒接到過舉報」。富順縣市場監督管理局相關工作人員則稱，檢測涉及多項指標，「感官的事情不好說」，具體情況要等檢測結果，報告出爐時間未明。

網傳四川自貢市富順縣華英實驗學校購買劣質豬肉供學生食用，大批家長到學校要求校方解釋。（影片截圖）

6月23日，自貢市富順縣教育體育局通報稱，該縣華英實驗學校食堂食材配送時，有家長質疑食材質量。縣教育體育局已聯合市場監管等部門將家長質疑的原輔料就地封存，目前自貢檢驗檢測院正在檢驗檢測。當局正會同相關部門開展調查，一旦發現違法違規行為將依法依規嚴肅處理，後續情況及時向社會公布。