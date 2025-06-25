佛山鬧市現3米高巴士站牌　網民侃：給姚明看的嗎？

巴士站牌原意是為乘客提供路線資訊及方向指示，但佛山市禪城區季華路「季華四路東站」一個約3米高的巴士站牌，卻在網上引起熱議，有網民甚至調侃稱這種巴士站牌「是給姚明看的嗎？」。



《廣州日報》報道，相比城區內其他巴士站牌，「季華四路東站」的站牌算得上大型，約有3米高，1米多寬。目前，途經此站的線路有13條，由於線路較多，該站牌正反兩面都有線路資訊。

「季華四路東站」的巴士站牌約有3米高。（微信公眾號＠廣佛頭條）

「季華四路東站」的巴士站牌約有3米高。（微信公眾號＠廣佛頭條）

對於查詢線路情況是否存在不便，乘客們各有意見。一位未佩戴眼鏡的長者站在距離站牌約2米的位置，望著站牌最頂一行，還是能夠逐字將各個站點的名字報出，「這個站牌上的字其實要比其他公交站大，不算太小」。另一位長者則稱，「在這個站牌上查詢線路站點其實不難，但就是需要仰一下頭看」。

6月23日，佛山市禪城區交通部門回應稱，季華路是禪城區雙向8車道東西向重要幹道，「季華四路東站」以及季華路沿線其他多個巴士站均為智慧巴士站，除了普通站牌外，還配有智慧電子觸控屏，除了為市民提供線路查詢，更有一鍵叫車、周邊美食、政務信息等便捷服務。

「季華四路東站」配有智慧電子觸控屏。（微信公眾號＠廣佛頭條）

智慧電子觸控屏除了提供線路查詢，更有一鍵叫車、周邊美食、政務信息等便捷服務。（微信公眾號＠廣佛頭條）

據介紹，季華路上的大型站牌已經設置超過10年，自2020年起，佛山禪城區持續推進智能巴士站建設，截至目前，佛山已累計建成 270個智慧巴士站亭。

禪城區交通部門表示，隨著技術的發展，市民有多種方式可以了解到線路詳情，傳統的巴士站牌更多是作為一種形象標識，對於市民反饋站牌內容顯示高度問題，交通部門以及相關單位會在後期設計和製作中進一步優化調整。